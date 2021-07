Parada de carro a Carbajal: “Todavía estoy esperando al comunicador social ,que se encargó de maltratar y ensuciar a mi novia”

(Por Ciudad Noticias): Luego de conocerse que Adriana Dello Russo será la candidata representando a Saavedra por el espacio del Frente de Todos, Martín Rubino, pareja de una integrante del PRO, quien sonaba como precandidata a concejal del oficialismo, salió a defender a su mujer ya que en su momento, el “comunicador” Gabriel Carbajal, la atacó duramente.

“Todavía estoy esperando al comunicador social , que se encarga de maltratar y ensuciar a mi novia que supuestamente según el estaba detrás de un cargo político por la plata ,además tratándola de inutila , ( siendo que la palabra inutila no existe) y ahora me termino enterando que la que estaba detrás del cargo era la novia de él”, dijo Rubino, sobre el “porchoclero” que no para de recibir reveses tras salir a luz , el obsequio que recibió a cambio de ser parte de la “causa que no fue” contra el exdirector de Ciudad Noticias (CN) Pablo Peralta.

“¡Ahora entiendo porque tanto show , patético! . Si queres venir a pedirle disculpas o contestarme esto , ya sabes donde vivo”, le aclara Rubino al propalador corvattista y uno de los involucrados en la campaña de difamación contra Peralta, el cual, es uno de los tantos que serán demandados por el conductor de Punto de Referencias que se emite por LA ZERO 104..9.