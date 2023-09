Para su próxima pareja, Lali tiene un requisito: que sea profesional en algo que ella no hace

“Hola buen día, quiero aclarar una cosa porque a veces leo en las redes sociales sobre el por qué estoy soltera. Por qué elige estar soltera. Mucho se dice que porque soy bisexual no puedo tener novio porque no me puedo decir, hay gente que inventa parejas… pero la verdad de la intimidad real, ¿Qué se sabe? NADA», arrancó diciendo.

Luego continuó confesando: «En este video quiero aclarar que hay una exigencia, algo primordial para que yo empiece a pensar en quizás, compartir la vida con alguien. Estoy esperando que la vida me ponga adelante una novia o novio chef. Quiero comer increíble. Quiero otras cosas increíbles también, pero, sobre todo, comer increíble».