Para promocionar dos marcas, la modelo y ex GH, Maypi Delgado, mostró su perfil más sensual.

(Por Ciudad Noticias): La ex integrante de “Gran Hermano” y modelo Maypi Delgado, afrontó la ola polar que golpea el país con una cariñosa y sensual pose en la que se la puede ver con una mascota.

Desde temprano, la modelo e influencer Maypi Delgado, alegró la mañana de sus más de 710 mil seguidores de Instagram, ya que promocionó una marca de lencería y otra para perros.

En la misma, se ve a una de las morochas más lindas del país, desde el suelo y en una pose que hace volar la imaginación. La marplatense, aparece abrazada a uno de sus perros y de perfil el que deja ver que tiene una figura única y que más allá no esté tan presente en los medios, es de las mejores colas del país.

Pero la atención no solo la despertó en sus seguidores y famosas que le elogiaron la pose, sino que además, el periodista que analiza la política, incurrió en el espacio de espectáculo de su compañera Mariana Luque y dijo: “Perdón, una vez más tengo que interrumpirte, pero, es imposible no hacer ante un posteo de una de mis preferidas cuando yo miraba Gran Hermano. A Maypi, la tienen olvidada algunos medios, veo que destacan mucho la cola de Sol Pérez, Tesouro o Cirio, pero acá, déjame decirte algo…¡Qué hermosas varas tiene Maypi!, dijo el conductor de Qué hay! a lo que su compañera se tentó porque generalmente, el conductor, tiene un perfil mucho más serio y no pudo contenerse con la ardiente foto de Maypi.

¿Pero qué es lo que más te atrae de Maypi?, le consultó la encargada del espectáculo: “Yo digo, la mujer que se le hace esa curva entre sus piernas y vos la ves de atrás y también la tiene bien definida, es porque tiene una cola perfecta y si miras la de Maypi, es así, es una tentación”, cerró el conductor.