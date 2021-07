Para la envidia de Neymar: Emilia Mernes apareció muy bien acompañada y enloqueció a sus fanáticos

Emilia Mernes se encuentra en un momento muy exitoso de su carrera musical y lo demuestra a menudo con el material que lanza en las plataformas digitales. Sin ir más lejos, en las últimas horas subió a su canal oficial de YouTube un videoclip junto a Duki titulado “Como Si No Importara” y hasta el momento lleva más de 1 millón de reproducciones.

En esta oportunidad, la intérprete de “Perreito Salvaje” se lució ante las cámaras con un sensual despliegue artístico y protagonizó diversas escenas con el trapero del momento. Ambos tuvieron mucha química y, sin dudas, dieron que hablar. Según se conoce, tanto Emilia como Duki estarían solteros, ya que él recientemente le puso punto final a su relación con Brenda Asnicar y Emilia no da señales de amor en sus redes.

Rumores de romance con Neymar

A finales del 2020, Emilia Mernes viajó a Río de Janeiro, Brasil, para recibir el 2021 allí. Según se supo en su momento, la cantante participó de una megafiesta que organizó Neymar, el popular futbolista de la selección de Brasil en su casa. Tras la repercusión de la noticia se generaron rumores de romance entre los famosos y ella aclaró la situación.

“Fue un evento muy privado. Era su familia, sus amigos y nadie más. La gente más cercana a él. Año nuevo, felices. Me re chupé y tomé todo. Caiprinha por aquí, caipirinha por allá. Bailé mucho, a full”, dijo para la revista Caras. “No soy la novia, somos muy buenos amigos con Neymar. Él es un amor. Es una persona muy genuina, simple. Nos conocemos desde hace dos años, más o menos. Él me conoció por mi música y me escribió por eso. Y a partir de ahí nunca más cortamos vínculo, así que yo lo quiero mucho. Es una gran persona”, agregó.