Papelera del Sur: trabajadores iniciaron un acampe y relataron la angustia por el cierre

Entre testimonios de incertidumbre y dolor, mantienen la esperanza de revertir la situación.

Tras la asamblea realizada este lunes por la mañana en el Sindicato de Trabajadores Papeleros de Tornquist, los empleados de Papelera del Sur comenzaron un acampe frente a la planta, ubicada sobre la Ruta Provincial 76, como parte del reclamo ante el cierre de la fábrica y la pérdida de alrededor de 160 puestos de trabajo.

La medida se desarrolla de manera permanente, con los trabajadores distribuidos en turnos de seis horas para cubrir las 24 horas del día. En el lugar comenzaron además a preparar un espacio para permanecer durante las jornadas mientras esperan una nueva instancia de negociación.

Desde la entrada de la fábrica, trabajadores con distintas antigüedades contaron cómo recibieron una noticia que, según coincidieron, llegó de manera repentina y alteró los proyectos de numerosas familias.

“Uno se veía con un proyecto de vida acá”

Facundo Quiroga, quien en diciembre iba a cumplir seis años en la fábrica, explicó que el acampe busca ser una manifestación pacífica; “Vinimos acá a acampar, a estar acompañando a todos los trabajadores. Es una forma de protesta pasiva porque tampoco pretendemos hacer mucho despelote”, señaló.

Sobre el cierre, reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa; “Es complicado, así de la nada, sin antes avisar. Uno se veía con un proyecto de vida acá en el pueblo y de la nada te sacan todo. Es complicadísimo”, expresó.

Alfredo Sandana, con tres años como efectivo y otros tres como contratado, describió sensaciones similares: “Por ahora con un poco de angustia, incertidumbre, no sabemos qué va a pasar”.

Y agregó: “Sorprendió. Fue muy repentino todo, de golpe, sin previo aviso”.

Tres décadas de trabajo y un “baldazo de agua fría”

Entre quienes participaron del primer turno del acampe estuvo también Juan José Antunes, quien contó que llevaba 31 años trabajando en la empresa, donde estaba a cargo de una máquina.

Al recordar el momento en que recibió la noticia, no dudó: “Baldazo de agua fría total”.

Antunes explicó que se encontraba con licencia médica y que se enteró de la decisión a través de una comunicación del gremio.

También remarcó que el acampe se mantendrá el tiempo que consideren necesario: “Es algo particular porque nos tocó a todos en general”.

“Me preocupan los chicos jóvenes”

Fernando Schultz, trabajador con 34 años de antigüedad, también estaba de licencia desde junio por un problema de salud cuando conoció lo sucedido; “Cuando informaron esto parecía una broma”, relató.

A pocos meses de alcanzar la jubilación, Schultz aseguró que su principal preocupación está puesta en quienes todavía tienen muchos años de vida laboral por delante; “A mí me preocupan los chicos jóvenes que quedan ahora. Por mí no, porque estoy a diez meses de jubilarme”, expresó.

“Tengo miedo y preocupación por el pueblo”

Otro de los testimonios fue el de Roque, quien llevaba 35 años en la fábrica.

Su preocupación excede su situación personal y apunta directamente a las consecuencias que puede generar la pérdida de tantos puestos de trabajo en una comunidad como Tornquist; “Tengo miedo, preocupación por el pueblo. Es una situación que no la va a absorber el pueblo”, afirmó.

Según expresó, considera que el impacto no será inmediato únicamente para los trabajadores, sino que se extenderá durante los próximos años sobre distintas actividades de la localidad.

Sobre la manera en que terminó su vínculo después de más de tres décadas, fue contundente: “La sensación es que me echaron como un perro”.

“Decidimos dar la lucha”

Facundo Souto, con más de diez años dentro del establecimiento, puso el foco en la diversidad de situaciones que atraviesan actualmente los empleados; “Fue un golpe durísimo para toda la familia papelera. Hay gente que tiene chicos, gente que tiene la familia con tratamientos médicos”, señaló.

Souto explicó que durante la asamblea de este lunes resolvieron continuar con las medidas y esperar la audiencia prevista para el jueves; “Decidimos dar la lucha. Estamos acá protestando pacíficamente porque sabemos lo que significa la fábrica para el pueblo y la cantidad de puestos de trabajo que se pierden”, manifestó.

También destacó la unidad alcanzada entre los propios compañeros: “Muchas diferencias se dejaron de lado para poder llevar una lucha en conjunto”.

Y agradeció especialmente el respaldo recibido: “Agradecer a todo el pueblo que nos está brindando una mano, que está de nuestro lado”.

Trabajadores con 40 años dentro de la planta

Entre los presentes estaba además Ángel, quien contó que lleva 40 años trabajando en la fábrica; “Acá estamos en plan de lucha para ver si podemos conseguir algo, no bajar los brazos con toda la comisión directiva de los papeleros”, expresó.

Recordó que los trabajadores habían pasado nuevamente a un régimen de suspensiones y aseguró que el cierre se comunicó posteriormente, cuando prácticamente no había personal dentro de la planta.

Para muchos empleados de extensa trayectoria, la decisión llegó cuando ya comenzaban a pensar en los últimos años antes de la jubilación.

“Todavía algunos no hemos caído”

«Cachito» Cesoni, con 26 años y medio de trabajo, reconoció que todavía resulta difícil asimilar lo ocurrido; “Todavía hay algunos que no hemos caído. Lo que ha pasado es un golpe muy, muy duro para nuestro pueblo”, expresó.

Y agregó: “Hay que estar más unidos que nunca. Esperemos que el jueves, ojalá Dios quiera, tengamos una buena respuesta”.

“Hoy es como despedirnos”

Uno de los testimonios más sentidos fue el de Víctor Pérez, operador de la planta.

Pérez agradeció primero el respaldo que recibieron de las familias, los medios y la comunidad, y luego describió lo que significa para muchos trabajadores dejar de compartir un espacio que formó parte de sus vidas durante años; “Somos todos compañeros, la mayoría nos conocimos acá, hemos vivido muchas cosas acá y hoy es como despedirnos. Es como que cada cual va a agarrar para un lado”, señaló.

También hizo referencia a las diferentes realidades que existen detrás de cada empleado; “Algunos no saben qué van a hacer, otros están complicados porque alquilan, tienen nenes chiquitos, hay algunos con problemas de salud. La verdad que el momento es muy difícil y muy triste”, sostuvo.

“Dios quiera que se pueda revertir. Sería lo mejor para todos”, agregó.

“Va a afectar a todo el pueblo”

Ezequiel Graff adelantó que el acampe no será una medida de pocos días y convocó a la comunidad a acompañarlos; “El que quiera ayudar, colaborar, porque va a ser largo esto, puede traer algún agua para el mate, colaborar con lo que sea. Vamos a estar día y noche repartidos en turnos”, explicó.

También puso el foco en lo que ocurrirá una vez que se agoten las indemnizaciones y en el efecto que puede tener sobre el movimiento económico local; “Yo tengo plata para 18 meses y después no sé qué voy a hacer”, planteó.

Para Graff, la pérdida de los empleos generará una cadena que terminará repercutiendo en otras actividades; “Esto va a afectar a todo el pueblo. Yo creo que de acá a tres o cuatro meses esto va a ser bravo y la idea es tratar de ayudarnos entre todos y ver si podemos sacar algo bueno”, manifestó.

La expectativa puesta en el jueves

Mientras el acampe continúa frente a la planta, los trabajadores tienen ahora la mirada puesta en la audiencia del jueves 12 de noviembre en el Ministerio de Trabajo.

Según explicaron durante el reclamo, está prevista la participación de representantes sindicales, de la Federación del Papel, del Municipio, del Ministerio de Trabajo bonaerense y de la empresa.

Los trabajadores esperan que allí puedan surgir nuevas respuestas mientras mantienen una consigna que se repitió durante toda la jornada: seguir unidos, sostener el reclamo y no bajar los brazos en busca de la reapertura de la fábrica.