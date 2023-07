Pampita y Zaira Nara derriten corazones en Bangkok, con sus osadas transparencias

Por el lado de la hermana de Wanda, ella no viajó al país asiático para disfrutar de unas vacaciones ni para apreciar los imponentes paisajes del lugar, aunque desde ya que no se privó de hacerlo, pero el motivo por el que fue se debe a cuestiones laborales. Estuvo convocada para representar y promocionar una importante marca de joyas y bijouterie. Así, se escapó del frío que está azotando a la Argentina y visitó un lugar paradisiaco. Como no podía ser de otra manera, sus redes sociales se inundaron de fotos de su estadía en la capital de Tailandia, Bangkok, y las actividades que hizo allí, destacando siempre su descomunal belleza. Zaira se sumó a la tendencia de las transparencias con un vestido ceñido, de color blanco, largo midi, totalmente translúcido, con escote barco y mangas largas, al que acompañó con un conjunto de lencería negro debajo de su diseño. Pampita también fue invitada por el mismo motivo, por lo que ambas pudieron verse en el país asiático mientras trabajaban. La super modelo más reconocida del país, llegó este domingo a Bangkok para ser parte de una de las campañas de joyería más importantes del mundo. Pandora es una de las firmas internacionales de joyería de lujo, y grandes celebridades como Shakira o Taylor Swift han sido de sus fieles seguidoras. Como toda marca de reconocimiento mundial, cuenta con embajadoras de diferentes países, y en Argentina las representantes son Pampita y Zaira Nara. Carolina impactó con un diseño blanco, cubierto de lentejuelas plateadas, con finos tirantes, escote redondo, y cut-outs en cintura y abdomen. Además, decidió combinarlo con sandalias nude de tacón, y un colorido collar de perlas y dijes de temática verano, firmado por Pandora.