Pampita y una teoría hot por la que Jésica Cirio no contrajo COVID-19:  “Leí una nota sobre cuál es la pose que no te trae coronavirus… el ‘perrito’”.

“Leí una nota sobre cuál es la pose que no te trae coronavirus… el ‘perrito’”.

Atrás quedó todo el momento de angustia e incertidumbre que vivió Jesica Cirio cuando Martín Insaurralde debió ser internado tras haber dado positivo de Covid-19. Ahora, luego de que el intendente de Lomas de Zamora fuera dado de alta, sumado a la alegría de la modelo por no haber sido contagiada, en Pampita Online analizaron este caso.

Tras ser presentado por Pampita en el ciclo que se transmite por Net TV, Gabriel Oliveri sorprendió con una información: “Leí una nota en un matutino virtual sobre cuál es la pose que no te trae coronavirus… el ‘perrito’”.

Rápidamente, la conductora añadió: “Hay muchos matrimonios que no se contagiaron”. A lo que el panelista indagó: “¿Quiere decir que Cirio e Insaurralde están a ‘perrito’?”. “No, no, no. No estoy dando nombres. No sé”, intentó despegarse Ardohain, entre risas.

Horas antes, Cirio había dado detalles de la primera noche junto al padre de su hija, tras ser dado de alta: “Fue un grito de gol. Martín salió a los gritos y fue felicidad pura. Chloé no lo deja respirar ahora y está todo el día detrás suyo”.

“Fue sorprendente para los dos. Charlamos de lo mucho que nos extrañábamos y nos abrazamos en la cama viendo tele. Fue un reencuentro más de ternura”, concluyó, feliz, en diálogo con la revista Gente.