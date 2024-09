Pampita y Roberto García Moritán… ¿al borde de la separación?

La historia de amor entre Pampita y Roberto García Moritán estaría atravesando una fuerte crisis y algunos especulan con una posible separación inminente. La noticia fue confirmada en por Daniel Gómez Rinaldi, que dio más detalles sobre la versión que circuló en los últimos días.

“Si bien en los Martín Fierro se los vio muy amorosos toda la noche, desde hace unos días está la versión de una separación entre Pampita Ardohain y Roberto García Moritán. A fines de agosto también se había comentado algo de esto y él lo desmintió, pero en los últimos días estos rumores volvieron a aparecer”, dijo el periodista de espectáculos.

“Me dijeron que Roberto estuvo parando en Casa Lucía, un hotel en la zona de Recoleta, en la calle Arroyo. Lo llamé en un momento y hablé con él porque quería chequear si era cierta esta nueva versión”, explicó.

Según comentó, Moritán “estaba viendo el partido Boca-Racing con su hija Ana y desmintió la crisis”. Además, agregó: “Me dijo que de ninguna manera, que no era así. Yo le dije que me enteré que fueron cuatro noches en total, y él me dijo ‘no, no, estamos muy bien’”.

Por su parte, el periodista Lucas Bertero sumó más información a la situación de la pareja: “Cuando una mujer va a una peluquería y se hace un cambio de look drástico, algo pasa. Ese flequillo que todos pensamos en Martín Fierro, que era postizo, no era postizo”, lanzó.

Lo cierto es que el propio Roberto García Moritán había descartado la crisis matrimonial con Pampita en un mensaje respondido el domingo por la tarde a Daniel Gómez Rinaldi, aunque no explicó por qué durmió fuera de su hogar cuatro noches.