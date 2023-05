Pampita volvió a marcar tendencia con un vestido inigualable

Carolina Pampita Ardohain se erigió como una de las modelos más importantes del país y desde entonces ha sido todo un símbolo de la moda. En “Los 8 escalones del Millón”, programa de El Trece, además de su rol como jurado especial, también sorprende a los espectadores con sus looks.

Para una de las últimas ediciones del programa de preguntas y respuestas conducido por Guido Kaczka, Pampita iluminó la pantalla chica con su conjunto en color plateado brilloso.

Pampita. Fuente: (Instagram).

Acostumbrada a lucir prendas y outfits muy elegantes y formales, en esta ocasión la modelo se decantó por un vestuario moderno. El top plateado combinó a la perfección con la pollera en la misma tonalidad, contrastando con el negro con transparencias que enlazó ambas prendas.

En “Los 8 escalones del Millón”, además de aprender sobre cultura general, Pampita cada noche luce nuevos looks siempre tan a tono con las últimas tendencias de la moda en el mundo.

Pampita. Fuente: (Instagram).

Pampita vs Nicole Neumann: nuevo capítulo

Los entredichos que viene de padecer Pampita luego del pedido de Mar Tarrés, quien le solicitó firmar un petición para construir un hospital veterinario público, ha tomado mayor trascendencia desde que Nicole Neumann se refirió al tema.

Si bien no hizo mención alguna del cruce de palabras entre su compañera en “Los 8 escalones” y Mar Tarrés, sí compartió dicha petición pidiéndole a sus seguidores de firmar, en una clara postura a favor de la influencer.

Mar Tarrés – Pampita. Fuente: (Twitter).

Pampita fue consultada al respecto y expresó: «Los que quieran ayudar que ayuden. Yo no me meto en el que quiere o en el que no quiere. Son distintas personalidades, distintas formas de manejarse».

Nicole Neumann y Pampita. Fuente: (Twitter).

Cuando una nueva polémica desembarca en la vida de Pampita, otro look inolvidable hace olvidar las discusiones, asperezas y entredichos para hacer foco en su belleza natural y cómo una de las modelos más cotizadas del país sigue marcando la agenda de la moda.