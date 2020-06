Pampita volvió a la televisión: “Tengo el mismo miedo que cuando me fui”

La imagen quedó grabada al comienzo de la cuarentena obligatoria en la Argentina. Carolina Pampita Ardohain se despidió de su programa, Pampita Online, entre el temor, la incertidumbre y la angustia. “Creo que llegamos hasta acá, no siento que me pueda arriesgar más. No sé si el programa va a continuar, si van a poner otra conductora o si van a poner otra cosa en este horario”, dijo, entre lágrimas, en aquella ocasión.

Lo cierto es que durante estos más de 100 días, NET TV le guardó el lugar al ciclo de Pampita, emitiendo repeticiones de su programa, y este lunes la modelo volvió a su trabajo en el horario de 18 a 20. Antes de contar cómo pasó la cuarentena y presentar a sus panelistas, aseguró que en el estudio se toman las medidas de higiene y sanitización requeridas para evitar el contagio de coronavirus.

“Qué lindo volver acá con ustedes, compartiendo una tarde más. Cuando me fui, hace tres meses, nunca me imaginé que después de 100 días íbamos a seguir en la misma situación. Nunca llegó el pico de contagios. Hay que volver. Los queremos mucho, nos gusta hacer este programa. Por suerte el canal nos dio estos tres meses y quería estar compartiendo con ustedes estas tardes”, dijo Pampita en su regreso a la televisión.

En ese sentido, aclaró: “Es hora de hacer el programa como corresponde, así que acá estamos, haciendo el programa con el corazón. Tenemos todas las medidas de seguridad para cuidarnos entre todos, a los invitados también, y a nuestros camarógrafos, que hoy es el Día del Camarógrafo”.

La modelo está acompañada por un panel rotativo. En este primer programa estuvieron presentes las modelos Silvina Luna y Barby Franco, su amiga y DJ Puli Demaria, y el conductor Gabriel Oliveri. Pero con el correr de los días también se podrían hacer presentes Rocío Guirao Díaz y Hernán Drago.

Así se había despedido Pampita de su programa cuando comenzó la cuarentena obligatoria (Video: “Pampita Online” – NET TV)

Después de hacer su ingreso, Oliveri le consultó a Pampita lo que todos deseaban saber: “Te fuiste muy mal, llorando… ¿Tenés alguna explicación de por qué volviste?” Ella no tuvo problemas en responder: “Hay que cuidar el laburo, este programa lo queremos mucho y no podemos estar todo el año sin salir al aire”.

“Hay un montón de gente que depende de este programa, que trabaja, que cobra un sueldo. Muchos me comentan (a qué se debe su regreso) porque me fui llorando desconsolada, y no es que no tengo miedo, tengo el mismo miedo, ahora es cuando más hay que cuidarse. Mi consejo es que el que se puede quedar en su casa que se quede. Obviamente hay muchos que no pueden porque tienen que trabajar y mantener a su familia. Nosotros también acá tenemos mucha gente que tiene su sueldo y tiene que seguir. Pusimos repeticiones durante tres meses para mantener nuestro horario”, aseguró Pampita.

Después de esta explicación, llegó un momento más distendido, en el que Oliveri le preguntó si Roberto García Moritán es el amor de su vida. “Uno siempre quiere creer que sí. Yo ruego con todo mi corazón que sea el hombre de mi vida”, respondió ella.

La modelo y el empresario se casaron en noviembre pasado

Con mucho humor, el panelista le preguntó: “¿Cuántas veces por semana encargan el bebé?” Ella se rió y dijo: “Practicar, practicamos siempre. Pero por ahora es practicar”.

Luego, brindó más detalles sobre la intimidad en cuarentena: “Nosotros tenemos nuestro momento… A rajatabla a las 20:30 se van todos a dormir, se terminó. Tiene que haber un momento para la pareja, hay que cuidar eso. Hay mucha angustia sobre la expectativa, el futuro, el trabajo… Eso a muchas parejas les influyó muchísimo”.