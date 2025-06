Pampita ventiló la charla privada que tuvo con la China Suárez en medio del escándalo con Wanda Nara

Siempre diplomática y con una sonrisa, Pampita dejó ver en las últimas horas cómo es su relación con la China Suárez, envuelta desde hace meses en una novela que no para de crecer en escándalo y delirio. Y a horas de que la China publicara que la habían amenazado de muerte, Pampa habló de ella.

Interceptada por la cronista de Los profesionales de siempre (El Nueve), la modelo arrancó dejando en claro que en este momento de su vida elige un perfil más bajo y cuidar su historia de amor con Martín Pepa, con quien estuvo en Londres disfrutando de días idílicos. Y cuando llegó la pregunta inevitable por la China, la morocha no la esquivó.

“Claro que hablamos, por supuesto. Y hablamos hace un par de días”, contó Pampita sobre una de las últimas conversaciones que tuvo con Eugenia Suárez, mamá de Magnolia y Amancio, hermanitos de sus hijos con Benjamín Vicuña. Así las cosas, Carolina Ardohain dio a entender que la charla no fue más allá de sus asuntos en común: los chicos.

“Hablamos porque le estaba comprando un regalo a Beltrán y quería saber un detalle para su regalo. Hablamos como tiene que ser, porque somos mamás de hijos que son hermanos”, dijo, manteniéndose al margen del drama con Wanda Nara. “No me meto. Hace un montón de meses que decidí no meterme, no opinar de nada porque no me corresponde, no es mi tema”.

LOS ÚLTIMOS COMENTARIOS DE PAMPITA SOBRE LA CHINA SUÁREZ

Lo cierto es que, aunque no hable directamente, Pampita suele diferenciarse de la China Suárez con sus comentarios. Así hizo en medio de la polémica por la exposición mediática de los hijos de Suárez durante su viaje a Turquía con Icardi, al decir que con su novio no eran una familia ensamblada. “Nosotros vamos muy tranquilos, ya les dije, de a poquito”, aseveró.

Y luego contradijo a la China enfáticamente, al aclarar que Benjamín Vicuña no era “un rata”, como acusó Sangre Japonesa, sino que era un papá muy generoso que se desvive por organizar lindos planes para sus hijos. “Benjamín no es rata para nada. Es increíblemente generoso, no solo él sino toda su familia”, declaró a Intrusos.