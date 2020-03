Pampita se quebró en vivo al hablar del Coronavirus: ''No salgan de sus casas''

En medio de la crisis mundial por el Coronavirus, Pampita se quebró en vivo al ver un video relacionado al tema e hizo un pedido para todos los argentinos.

Pampita volvió a conducir su programa ”Pampita Online” por Net TV y se quebró en vivo luego de ver el video de un médico español emocionado y asustado al contar la gravedad del Coronavirus.

El medico en cuestión es Jesús Candel y se hizo viral al hablar de la gravedad de la pandemia y de la poca conciencia que tiene el mundo sobre este virus y su expansión.

”Ya lo vi un montón de veces al video y estamos a tiempo nosotros como argentinos”, comenzó Pampita muy emocionada y en medio de lágrimas. ”Lo dice ahí arriba, no salgan de sus casas”, remarcó.

”No salgan en serio, nos tenemos que cuidar entre todos. Me sorprende hablar con gente que todavía sigue saliendo, sigue haciendo las compras, se junta con amigos”, indicó.

”Esto (el video) es España. Ellos no reaccionaron a tiempo, nosotros si podemos reaccionar a tiempo. Quería que vieran el video de principio a fin porque creo que acá la gente no prestó atención y no hay conciencia todavia”, señaló.

”Si nos contagiamos todos a la vez van a tener que elegir a quien salvar. Esto no nos está pasando hoy pero si no reaccionamos y no hacemos las cosas bien nuestro sistema de salud no va a poder reaccionar”, expresó con preocupación.

El pedido de Pampita coincide con el hashtag que ha comenzado a circular por redes sociales y medios de comunicación en todo el país que incita a la gente a quedarse en sus casas.