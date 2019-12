Pampita reveló un secreto sobre su separación de Vicuña: “No le pedí ni un centavo”

En medio de la polémica denuncia de su ex empleada, Pampita valoró el trabajo y reveló detalles del acuerdo que realizó en la separación de Benjamín Vicuña.

Mientras hablaba sobre la denuncia de su ex empleada, Viviana Benítez, Pampita puso en valor el esfuerzo y el trabajo para lograr distintos objetivos. En ese marco, también dio detalles sobre su separación y el acuerdo con su ex pareja, Benjamín Vicuña.

En cuanto a su ex niñera, Pampita aseguró que para ella “el honor de una persona es muy importante y me manejo así desde que tengo uso de razón”. De hecho, aseguró que no se atrevería a hacerle “daño nunca a una persona que quiero”.

Por tal motivo, recordó detalles sobre su separación con Vicuña al indicar: “A mí no me vas a ver debiéndole plata a nadie, ni pidiéndole plata a nadie. Yo me separé de mi pareja de casi 11 años y yo no le pedí ni un centavo”.

De hecho, destacó que en ese momento “me fui con mi ropa. A pesar de que me correspondía y que capaz era para mis hijos. Saqué mi ropa y nada más”. Por tal motivo, Pampita aseguró que “para mí la plata se consigue trabajando uno, en el trabajo que sea”.

Visiblemente angustiada por la situación, la modelo valoró que “la dignidad de que la plata la consigas por tu trabajo y como corresponde, no te la quita nadie”. De esa manera y a modo indirecto, Pampita se refirió a la denuncia por “hostigamiento y maltrato psicológico” emitida por su exempleada.