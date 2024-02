Pampita posó en microbikini y deslumbró en las playas de Miami

Pampita decidió tomarse un merecido descanso y fue una de las grandes ausentes en los programas finales del Bailando. Después de un año de trabajo arduo, la modelo optó por recargar energías y esta vez eligió disfrutar al máximo en las playas de Miami.

Recientemente la modelo estuvo en Punta del Este, pero para continuar sus vacaciones cambió de escenario y se dirigió hacia Estados Unidos. En esta ocasión, no viajó sola, sino que estuvo acompañada por sus hijos Beltrán y Benicio Vicuña, además de Ana Moritán.

Pero lo que causó furor fue su destape con una microbikini en color turquesa que hizo encender las redes. Las fotos fueron tomadas por la propia modelo y las compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Recostada sobre una reposera, la modelo lució un traje de baño de dos piezas con corpiño estilo triangulito, clásico, con tiras finas que se anudan alrededor del cuello. La bombacha taparrabos, es diminuta, colaless y ultracavada con breteles finitos que se atan a los costados.

Para completar el look, usó unas gafas de sol xxl con marco cuadrado y vidrio espejado y, agregó una gorra blanca con detalles con detalles en el frente y la vicera en color celeste, haciendo juego con la microbikini.

El posteo no pasó desapercibido y tuvo cientos de me gusta en pocas horas. Además, la ex de Benjamin Vicuña, compartió fotos de sus hijos disfrutando del mar y los días cálidos a su favor.

También, subió fotos de la pequeña Ana divirtiéndose con sus juguetes, mientras sus hermanos se aventuraban a las olas con tablas de surf.