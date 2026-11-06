Pampita, otra vez separada de Martín Pepa

La modelo y el polista habrían terminado su relación hace unos 15 días. Según trascendidos, Pepa tomó la decisión por la distancia, las agendas laborales y la intensidad de Pampita, que estaría con intención de reconciliarse.

La situación estuvo dada por una nueva crisis que repite los mismos conflictos que ya habían enfrentado en el pasado.

Pepa había regresado a la Argentina hace alrededor de un mes, tras finalizar la temporada de polo en el exterior. El reencuentro, sin embargo, no habría logrado superar las diferencias de ritmos y expectativas.

Según las versiones, Pampita estaría triste y preferiría que la separación no trascendiera todavía, porque considera que no se acabó el amor. La modelo incluso habría planificado viajar con él a Punta del Este, dado que se acercan las vacaciones.

La pareja ya había atravesado crisis anteriores, incluyendo una separación en julio de 2025 y otra más reciente, que derivaron en cortes y posteriores reconciliaciones, en un vínculo marcado por la distancia geográfica y las agendas profesionales de ambos.