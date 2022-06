Pampita, lista para el verano: se calzó la bikini y es un fuego

En medio de las bajas temperaturas que se registran en gran parte de la Argentina, Pampita armó las valijas y se fue unos días de vacaciones a Miami. En una pausa de las grabaciones de “El Hotel de los Famosos” y el resto de sus compromisos laborales, aprovechó el tiempo para relajarse.

Lejos de la llegada del invierno, la modelo vive a pleno la temporada cálida en la ciudad de los Estados Unidos entre el mar, el sol y las olas. Por eso desempolvó su bikini y compartió cautivadoras fotos con todos sus seguidores en Instagram.

Está de vacaciones en Miami Foto: Instagram/pampitaoficial

La esposa de Roberto García Moritán posó en Instagram con un top gris perlado con apliques de tachas y sacó a relucir su escote. Completó el look con un gran par de gafas de sol de su propio línea.

La conductora posó en la playa de espaldas al mar y enamoró a todos los usuarios con sus imágenes. En cuestión de una hora, recibió más de 30 mil “me gusta” y comentarios como: “Bomba”, “La más linda”, “Irradias hermosura a más no poder”, y “Totalmente increíble lo mujer que sos Caro”.

Los polémicos comentarios sobre el cuerpo de Pampita

Días atrás se viralizó por Twitter un polémico comentario acerca del cuerpo de Pampita. “Una opinión poco popular: la Pampita gorda y empodera de ahora me parece mucho más linda que, la Pampita flaca y bronceada que nos venían vendiendo hace muchos veranos”, aseguró la usuaria @catajack y comparó una imagen de la modelo en su juventud y una más actual.

Está de vacaciones en Miami Foto: Instagram/pampitaoficial

Y Pampita se defendió. En una entrevista aseguró que se siente “hermosa” y explicó: “Estoy hormonal. Estoy amamantando y eso me hace ver otro talle, también. En general me critican mucho porque estoy muy flaca. Es al revés lo que me pasa y es mi genética la que me lleva para ese lado”.

La critica que le hicieron al cuerpo de Pampita. Foto: twitter

De todas formas, reconoció que aquel comentario no le molestó ni lo tomó como “una crítica”. “Sentí que ella quiso decir como que le gustaba esta versión mía”, confesó.