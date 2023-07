Pampita habló de Benjamín Vicuña y la China Suárez: «Para mí Eugenia es parte de la familia»

Carolina ‘Pampita’ Ardohaín se separó de Benjamín Vicuña luego de una polémica infidelidad con la China Suárez. Este fin de semana en la gala de los Martín Fierro, el actor chileno se refirió a todo lo que le brindó la Argentina e hizo referencia a «un amor» que el público rápidamente vinculó con su primera esposa. En diálogo con Intrusos, la icónica modelo argentina habló al respecto y disolvió todos los rumores asegurando que ella no lo sintió así y que interpretó que su expareja se refirió a todo lo que ha construido en el país, incluyendo a todos sus hijos y todos sus afectos. A su vez, fue consultada sobre el deseo de la gente de volver a verlos juntos por ser una pareja emblemática, y ella reformuló el concepto «somos una familia emblemática, todo se transformó en otra cosa y estamos todos cómodos en el lugar que estamos hoy y somos muy respetuosos uno del otro». En referencia la vínculo que mantiene con la China y con los hijos que tuvo fruto de su romance con Benjamín, los pequeños Magnolia y Amancio, contestó: «Las puertas de mi casa siempre están abiertas para ellos, porque son los hermanos de mis hijos. Somos todos una gran familia ensamblada». Finalmente, le consultaron sobre la canción que difundió la actriz hace algunos días, que hacía referencia a un motorhome, el mismo vehículo donde sucedió la infidelidad que desencadenó en la separación de Pampita y Vicuña. Pero ella, fiel a su estilo, respondió con altura: «Para mí Eugenia es parte de la familia. Es la mamá de los hermanos de mis hijos, así que nunca voy a tener polémica con ella con ningún tema». «A partir de que ella pasó a ser la madre de los hermanos de mis hijos, para mí es sagrado no meterme en quilombo, no decir cosas que puedan afectar al otro y estar a disposición al cien por cien de lo que la otra persona necesita» concluyó.