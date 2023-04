Pampita deslumbró en la final de «El Hotel de los Famosos» con dos looks que resaltaron su belleza

Pampita deslumbró en la final de «El Hotel de los Famosos» con un cambio de look en tonos básicos que dejaron a sus seguidores en Instagram y televidentes de El Trece con los ojos abiertos con todo su despliegue de glamour.

Como la prueba se dividió en varias fases, de hecho, desde la eliminación de Delfina Gerez Bosco ya había arrancado la final, Pampita compartió varios looks, pero hoy rescataremos los dos que usó la presentadora para el último capítulo de «El Hotel de los Famosos».

Pampita. (Fuente: Instagram).

El primer look que la modelo llevó fue un vestido blanco Cut Out con tirantes fijos que marcan los recortes en lágrimas. Este look, ideal para el día por su tono impoluto, resaltó la silueta y la belleza de la modelo.

Para la noche, donde ya se jugó la hache final de «El Hotel de los Famosos» entre Sebastián Cobelli y Martín Coggi, Pampita se la jugó por un vestido largo Cut Out de red con lentejuelas negras.

Pampita. (Fuente: Instagram).

Este vestido destacó por su elegancia y transparencia que denotan sofisticación y glamour, dos categorías en la moda y la belleza que hacen de Pampita un icono indiscutible.

Ambos looks tienen en común que son Cut out dress, en tonos básicos, que van muy bien para cualquier hora del día y los dos cuentan con tajos. Este pequeño detalle ayuda a que el vestido se vea más IN.