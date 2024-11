Pampita contó cómo vivió la separación de García Moritán y habló sobre su nuevo amor

Este domingo finalmente se concretó la esperada visita al living de Susana Giménez de Carolina Pampita Ardohain. Si bien el encuentro entre ambas divas dio mucho que hablar por el “tono frío” que tuvo durante la entrevista la modelo, contó cómo vivió su separación de Roberto García Moritán y habló sobre su nuevo amor, Martín Pepa.

Cruce

La mítica conductora le dio la bienvenida a Pampita con una de sus típicas frases en referencia a la estética: «Bajaste de peso, estás bárbara. Hay que agradecerle a ese estúpido”.

Sin embargo, la modelo la paró en seco y le dijo que por favor no le diga “estúpido” a Roberto: «No estoy peleada con él. Nunca. Yo no quedo peleada con nadie. Yo siempre quedo bien con la gente que fue parte de mi vida. Siempre”, contestó, marcando el tono de la charla.

Con ese inicio, Pampita se mostró abierta a hablar de su relación con su ex pareja, pero sin dar muchos más detalles de los que ya se conocían. Al momento de preguntarle el porqué de su separación, se mostró muy ambigua y muy cuidadosa con sus palabras.

“Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía en un mundo donde estaba todo bien, que íbamos a estar toda la vida juntos, que era para mí un proyecto soñado. Toda la vida quise tener mi familia. Mis hijitos, un compañero, volver de trabajar y tener a alguien que me abrace, dormir abrazados. Siempre lo busqué y lo voy a seguir buscando porque esa es mi esencia», dijo Carolina sobre la razón de su distanciamiento. Y agregó: «No me imagine que se iba a acabar y destruir todo».

Pampita puso límites en la charla

La diva de los teléfonos intentó indagar en busca de una respuesta más detallada, pero la modelo no se lo permitió, tan solo se limitó a decir que su relación “se terminó de un día para el otro” porque ella “no era prioridad” en la vida del ex funcionario.

Ante la no respuesta, Susana procedió a preguntarle por su nueva relación con el polista, Martín Pepa.

“¿Es verdad que estás de novia?”, preguntó la diva. Sin negar ni afirmar, Pampita contestó: “Estoy conociendo a alguien”.

Susana se sorprendió y, sin pelos en la lengua, lanzó una frase que molestó a su invitada: “¡Es rapidísima! El duelo no lo hacés. Qué barbaridad”.

“¡Cómo no voy a hacer el duelo! Obvio que lo hice. La primera semana separada no podía respirar, comer, dormir, no me movía de la cama. Suspendí todos los trabajos. Y la segunda semana tuve que salir, tenía contratos de hace meses y deudas por pagar”, respondió con molestia en su tono. “Tuve que poner la mejor cara y enfrentar a la prensa todos los días, poniéndole onda”, expresó sobre su separación de García Moritán.

Martín Pepa y Pampita: una relación de antes

La relación entre la modelo y el polista no es del todo nueva, ambos se conocen desde hace tiempo porque son provenientes de La Pampa: “No, no éramos tan chicos (cuando nos conocimos), pero jamás nos miramos con otra intención. Porque yo estaba en pareja y él también, así que no se nos ocurrió de ninguna manera”, explicó Pampita.

“Me invitó al Teatro Colón a ver a Piazzolla, que yo soy muy fan”, explicó Carolina, confesando que esa fue su primera salida juntos.

La modelo reveló que no se niega oportunidades sobre un nuevo amor, a pesar de que está separada hace poco menos de 2 meses: “Llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y que me hacen bien”, reconoció.

Además, contó que a diferencia de sus a amores anteriores, con Pepa están probando una relación a distancia, porque él es de “muchos lugares”: “Toda la vida quise estar abrazada todos los días, y ver series los findes, pegada, pegada y me fue pésimo. Así que vamos a probar algo nuevo. ¿No?”. Fuente: Noticias Argentinas