Pampita confirmó la fecha exacta de su separación de Martin Pepa

En una noticia que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, el periodista Gustavo Méndez reveló en el ciclo Mujeres Argentinas que la relación entre Pampita y Martín Pepa llegó a su fin. La pareja, que había formalizado su noviazgo hace ocho meses, decidió tomar caminos separados. Pero lo que más llamó la atención fue que, según Méndez, “él había sido quien tomó la decisión pese a que la modelo estaba dispuesta a intentarlo”.

La primicia generó una fuerte repercusión, no sólo por la inesperada ruptura, sino por el modo en que se comunicó. En general, Pampita suele mantener bajo perfil respecto a su vida privada, pero esta vez fue diferente. El periodista Pepe Ochoa, al escuchar la noticia, se comunicó directamente con ella para corroborar la información, convencido de que -como en otras oportunidades-ella negaría todo.

Sin embargo, Ochoa se encontró con una respuesta completamente opuesta a lo esperado. Pampita no sólo confirmó la separación, sino que además le brindó una precisión que sorprendió: “Me separé el 9 de julio”, respondió tajante, dejando claro que la decisión no había sido reciente ni impulsiva.

La fecha exacta que sembró dudas

La contundente declaración de Pampita despertó interrogantes. ¿Por qué eligió dar una fecha tan precisa para oficializar el final del romance? La respuesta puede estar vinculada a los movimientos de Martín Pepa en las últimas semanas. Como señaló Méndez en su informe, “Pepa estaba haciendo vida de soltero”, lo que sugiere que podría haber sido visto con otras mujeres en lugares públicos.

Este comportamiento habría llevado a Pampita a poner claridad sobre su situación sentimental para evitar especulaciones o versiones malintencionadas que sugirieran una infidelidad. Así, al fijar el 9 de julio como fecha del corte, la modelo busca dejar en claro que cualquier vínculo posterior por parte de Pepa ocurrió una vez finalizada la relación.

A pesar de la atención mediática, ninguna de las partes dio detalles puntuales sobre los motivos de la separación, lo que mantiene el misterio sobre qué fue lo que realmente desencadenó la ruptura.

La distancia, un posible factor clave

Aunque no se brindaron explicaciones oficiales, todo apunta a que la distancia geográfica pudo haber influido notablemente.

Martín Pepa, empresario y polista, reside en los Estados Unidos, mientras que Pampita mantiene su base en la Argentina, donde también lleva adelante múltiples compromisos laborales.

Ambos cuentan con posibilidades de viajar, pero sus agendas exigentes dificultaban la organización de encuentros frecuentes. Esta dinámica, común en muchas relaciones a distancia, podría haber desgastado el vínculo con el tiempo. (Con información de Pronto)