Pampita brillo en la noche porteña con un total look inigualable

Para cerrar su look, la modelo llevó su pelo con un peinado ondas de agua, un estilo característico de las mujeres de clase alta de la sociedad en la década del 20, sumado a las joyería en oro blanco que le agregó brillo a su vestido negro.

Al mejor estilo de las mujeres más elegantes de los años 20, Pampita llevó un make up que combina la elegancia del negro y la pasíon del rojo, est último utilizado en labios y manicura.

Pampita llevó al evento de moda en la noche porteña un Total black look de extensa cauda, guantes, escote palabra de honor y espalda alta descubierta.

Pampita fue una de las modelos que estuvieron presentes anoche en el desfile de la diseñadora cordobesa Joti Harriague. La imponente presentadora captó la magia de los años 20 con un look atrapante y seductor.

Pampita. (Fuente: Instagram).

Pampita compartió las fotos y el video de este look de película de detectives de New York, nada más y nada menos que con el tema “That ´ s Life” del icónico Frank Sinatra. El artista no fue elegido por casualidad, ya que fue uno de los cantantes norteamericanos más influyentes en la música durante todo el siglo XX.