Pampita adelantó su baby shower por temor a que vuelva la cuarentena estricta

Mientras transita el sexto mes de embarazo, Carolina “Pampita” Ardohain decidió adelantar el festejo de su baby shower por temor a que el Presidente vuelva a decretar la cuarentena estricta y que eso la impida hacerlo más cerca de la fecha del nacimiento de su hija, en julio. “Se viene el baby shower la semana que viene. Todas las mujeres están invitadas”, anunció la conductora de “Pampita Online”. Y agregó: “Lo hacemos por las dudas, porque no sabemos qué va a pasar con la pandemia. Hay medidas nuevas y tenemos miedo de que, en cualquier momento, ya no puedas juntarte ni con 10 personas. Así que, por las dudas, adelantamos todo”.

En este tipo de celebraciones, se suele agasajar a la embarazada con regalos para su bebé y se organiza una jornada con juegos y desafíos relacionados a la maternidad. Sin embargo, la modelo aseguró que en su caso, será una excusa para juntarse con sus amigas y charlar. “No necesito nada. Es mi quinto hijo así que tengo cochecito, cambiador… me guardé todo y tengo de todo, así que solo es venir a compartir”, dijo en referencia a los obsequios.

Además, en los últimos días, recibió varios presentes de parte de sus colegas. “Llegué y Vicky me trajo un regalito porque estoy embarazada, pero no es un regalito, me trajo una caja así de grande con un cochecito. Mis amigas me miraron como diciendo ‘¡nos mató! ¿En el baby shower qué hacemos?’. Gracias Vicky, gracias por el regalo”, dijo Pampita luego de recibir una sorpresa de Victoria Xipolitakis el día que fueron invitadas a “PH, Podemos hablar”. Mientras que Belén Francese le regaló una llama mecedora de peluche. “¡Gracias @belufrancese por este regalo soñado! Ya está en la habitación de la bebita esperando su llegada!”, reveló Ardohain, quien ya tiene todo preparado para la llegada de su quinta hija.

Pampita y su marido, Roberto García Moritán, formaron una familia ensamblada junto a Delfina y Santino -los hijos que él tuvo con Milagros Brito- y Bautista, Beltrán y Benicio -los nenes que Carolina, fruto de su matrimonio con Vicuña-. Cabe recordar que Blanca, la primera hija de Ardohain y el actor chileno, murió el 8 de septiembre de 2012, a los seis años, como consecuencia de una infección bacteriana.

A diferencia de los cuatro embarazos que transitó en pareja con Benjamín Vicuña, esta vez la jurado de “ShowMatch: la academia” decidió vivir los momentos más íntimos de la llegada de la nueva integrante de la familia sin exponer todo en los medios y junto a su marido acordaron elegir el nombre de la nena de una manera muy original. “El último mes, puede que adelante algo. Pero decidimos que no vamos a hacer encuestas con familiares, hijos ni nada. Ni siquiera será algo que vamos a decidir nosotros. Queremos que ella sola se ponga un nombre. Va a aparecer, lo va a decidir de alguna manera, lo tenemos claro”, explicó la modelo de 43 años.