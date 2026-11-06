PAMPITA ACAMPARÁ PARA VER AL PAPA LEÓN XIV EN BUENOS AIRES: “YA TENGO LA BOLSA DE DORMIR”

Pampita confirmó que llegará con 12 horas de anticipación para asistir a la misa del papa León XIV en Buenos Aires, prevista para el lunes 9 de noviembre a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, en su primera visita a la Argentina. La conductora pasará la noche cerca del predio para conseguir un lugar desde el que pueda seguir la celebración.
La modelo ya había anticipado su intención durante la peregrinación a Luján. Ahora confirmó que asistirá junto a dos amigas, con quienes comparte la devoción católica. “Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa. Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito”, contó Pampita en LAM (América TV), donde también se refirió a los rumores que aseguran que está separada de Martín Pepa.
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