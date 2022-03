Pamela Tropía, la emprendedora que supo reinventarse en medio de la pandemia y que ahora lanzó su línea de jeans.

(Por Ciudad Noticias): Mientras la economía del país se derrumbaba en plena pandemia y que luego nunca logró repuntar, hubo un puñado de casos que lograron hacerle frente a la misma y una de ellas, fue la reconocida Pamela Tropía, quien tiene su propia línea de bikinis, jeans, entre otras indumentarias.

Pamela, además, tiene la virtud de saber llegar a los internautas y la red que más le sonrió, fue Instagram; ahí, puede verse a mujeres de todas las edades, cuerpos diferentes, y un gran acompañamiento de personalidades de la farándula, entre ellas, su incondicional amiga celeste Muriega.

*LA VERDAD QUE EN ÉPOCA DE PANDEMIA, MUCHOS, SE VIERON PERJUDICADOS LABORALMENTE Y NI HABLAR AQUELLOS QUE CUENTAN CON SUS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS, PERO EN EL CASO TUYO PAME, LA VERDAD QUE SUPISTE SOBREVIVIR PORQUE NO FUE, NI ES AÚN NADA FACIL. DIGAMOS QUE APROVECHASTE ESE BOOM OCULTO QUE HABIA PARA LA GENTE COMO VOS QUE SE DEDICA A LA MODA Y QUE LO EXPLOTASTE MUY BIEN EN LAS REDES. ¿CÓMO LOGRASTE ATRAVESAR LA PEOR PARTE DE LA PANDEMIA?

– La verdad que al principio me asusté, no entendía nada, era todo un caos y pura incertidumbre. Me tome una semana para bajar y pensar cómo reinventarme en esto que no sabía cuánto iba a durar, solo tenía claro que no podía quedarme de brazos cruzados porque esa es nuestra fuente de ingreso. Busque nuevas formas de generar contenido para mi marca, noté que a la gente le interesó y tuve un feedback distinto, ahí descubrí que tenía que estar más cerca de mi comunidad que nunca.

*SOS DE ESAS PERSONAS QUE LLEGA LA NOCHE Y SE DETIENE A PENSAR Y DICE… ¿CÓMO SALGO DE ÉSTA?, ¿CÓMO PUEDO ATRAER A LA GENTE?

– ¿Y para que mentirte?! jajaja, hay noches y noches. Honestamente me cuesta bastante desconectar y si la cosa está difícil mucho más, lo bueno es que siempre le encuentro la vuelta.

SI BIEN LA ECONOMÍA EN NUESTRO PAÍS ES UNA TIMBA, EN TU RUBRO, ¿CÓMO COMENZASTE A VER EL PANORAMA DESDE AGOSTO, SEPTIEMBRE, CUANDO SE SABÍA QUE LAS COSAS SE IBAN A LIBERAR MÁS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL?

– Te voy a dar una respuesta que no es la que seguramente te esperas. Al abrirse la economía, la apertura de los locales, lugares de entretenimiento y muchos más, el dinero se empezó a repartir ya que cuando la gente estaba en sus casas no tenían más en qué gastar que en comida y consumos online, así que el panorama volvía a cambiar por completo y ahí nuevamente tuve que buscar otras estrategias.

* PORQUÉ SIEMPRE HABLAS DE VOS COMO UNA EMPRENDEDORA, CUANDO EN REALIDAD SOS UNA EMPRESARIA, YA QUE TENES TU LOCAL, TU MARCA DE BIKINIS Y AHORA TE LANZASTE CON TU LÍNEA DE JEANS.

– Si bien tenes razón, de hecho muchos seguidores me lo dicen, me cuesta referirme a mí como una empresaria porque considero que cada proyecto nuevo para mí es un emprendimiento y porque honestamente hablar así de mí me da un poco de pudor, me siento más cómoda con el término emprendedora.

*¿CÓMO TE SENTISTE CUANDO LOGRASTE CREAR TU LÍNEA DE JEANS?

– Ufff! Extremadamente feliz, lloré de felicidad, algo inexplicable, un sueño cumplido el cual me llevo mucho tiempo lograrlo. Pero aprendí que con paciencia y amor todo se puede.

*¿QUÉ PROYECTO TE TRAES ENTRE MANOS, PORQUE ME IMAGINO QUE NO VAS A QUEDARTE QUEITA?

– Varios, porque como bien decís soy bastante inquieta, pero aprendí a no decir nada hasta que se concreten. Así que te vas a quedar con la intriga!

*SABEMOS QUE TAMBIEN SOS ASESORA DE IMÁGEN. PODRÍAS NOMBAR QUÉ NO DEBERÍA FALTAR EN EL VESTIDOR DE UNA MUJER.

– Prendas súper versátiles como un clásico vestido negro, una camisa blanca, un jeans clásico, un abrigo negro que sirve para toda ocasión, ya sea formal o informal y para completar los outfits, uno zapatos negro o nude, unas zapas para looks urbanos y la infaltable cartera negra.

*¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAS A LOS QUE RECIÉN COMIENZAN?

– Les diría que nada es tan fácil como parece, qué hay que tener mucha paciencia y que esté camino de emprender es para los que verdaderamente aman lo que hacen, porque ese plus es lo que los va a ayudar cada vez que se presente un obstáculo. Hay una gran diferencia entre vamos a ver si funciona y vamos a hacer que funcione.

No hay dudas y por más que no le guste el titulo por pudor y prefiera decir que es una emprendedora, Pamela Tropía, es una gran empresaria, tiene carisma, sabe cómo llegar a la gente y nunca se detiene. La morocha, apunta siempre a más y quedó demostrado que aspira a un proyección más grande aún.