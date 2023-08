¿Pablo Tamagnini en Only Fans?: el provocador video que publicó el cantante

Uno de los cantantes de La K’onga, Pablo Tamagnini, sorprendió en las últimas horas a los seguidores del grupo en Instagram. Subieron un provocador video donde se ve al cantante protagonizando una particular escena con un cartel de Only Fans.

La historia fue compartida el miércoles por la tarde y se puede ver al vocalista de 40 años exhibiendo su físico mientras de fondo suena la canción “Believer” del grupo Imagine Dragons. Pero lo que llamó la atención de los usuarios fue el link mencionando a la página de servicio de suscripción de contenido.

Sin embargo, al presionarlo, la plataforma dirige al usuario a la producción en vivo del tema “Corazón Guerrero” publicado hace seis días. Cabe destacar que, la canción registra 560 mil reproducciones en las primeras horas del 24 de agosto.

QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA ONLYFANS

Only Fans es una página en la que cada creador de contenido puede elegir si desea cobrar o no por la suscripción a su perfil. A diferencia de otras páginas o redes sociales, en la plataforma no existe censura y se puede subir cualquier tipo de contenido, por ejemplo, imágenes y fotos para adultos.

Antes de suscribirte a un perfil, una pregunta que surge es cómo saber que el perfil es real y no una estafa o alguien suplantando la identidad de un famoso o de alguna persona. La plataforma pide para abrir y verificar el perfil una foto de su documento, además de otros datos personales. También es importante saber que debe ser mayor de 18 años.