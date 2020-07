Otro intendente deja Cambiemos con duras críticas contra Jorge Macri

Sergio Bordoni, de Tornquist, dijo que está en conversaciones con el massismo y vaticinó que Cambiemos “va a desaparecer”. Ya había sido muy crítico en 2018 y 2019.

Juntos por el Cambio podría sufrir una nueva fuga de un intendente de su espacio tras las elecciones de 2019. El jefe comunal de Torquist, Sergio Bordoni, adelantó que no se siente representado por la jefatura que ejerce a nivel provincial Jorge Macri y que se encuentra en plenas negociaciones con el massismo para sellar su salida del macrismo.

Según pudo reconstruir INFOCIELO, el intendente de Torquinst participó de una videoconferencia de la dirigencia del Frente Renovador. A esto, se le suma la buena relación que mantiene con su par de Villarino, Carlos Bevilaqcua, cercano a Sergio Massa y líder del movimiento vecinalista Acción por Villarino.

En ese marco, según supo este portal, Bordoni evalúa dos opciones: o incorporarse a las filas del massismo o constituir una fuerza vecinal. En el caso de confirmarse su salida, se descuenta que el radicalismo local no lo acompañará.

“He tenido conversaciones con gente del massismo, estamos charlando para ver qué se puede lograr”, reveló Bordoni al canal CELT TV que “a mí no me representa una persona como Jorge Macri y entre los intendentes de Cambiemos, el área del PRO, la maneja Jorge Macri”, afirmó.

Caba recordar que durante los dos últimos años de la gestión macrista a nivel nacional Bordoni fue muy crítico de la política económica. “Soy intendente de Tornquist, estoy en Cambiemos, pero así no podemos seguir más, estamos oprimiendo a la clase media y baja de nuestro país”, supo decir a fines de 2018.

Fiel a su estilo frontal, el jefe comunal definió al intendente de Vicente López como “una persona que cree que la tiene clara”. “Una vez le dije que si se sienta en mi sillón, indudablemente a la semana se largaba a llorar”, disparó, y agregó que “es fácil manejar un distrito como Vicente López donde el 80% de los recursos los generás vos y de la coparticipación no necesitás nada”.

“Así cualquiera: no tenés caminos rurales, calles de tierra, no tenés pobreza. Así cualquiera da indicaciones en un foro de Cambiemos donde siempre él la tenía clara y nos ninguneaba”, expresó, e insistió con que “a mí no me representa ni me va a representar nunca. Si los destinos de Cambiemos están en Jorge Macri, creo que Cambiemos va camino a desaparecer”.

Esta no sería la primera fuga de un intendente de Juntos por el Cambio tras las derrotas en los niveles provincial y nacional en las elecciones de 2019. Los jefes comunales de San Pedro, Cecilio Salazar, y de Necochea, Arturo Rojas, ambos pertenecientes al Partido FE, se retiraron la aliazan opositora y desconocieron la jefatura cambiemita en el plano bonaerense.

Una eventual partida de Bordoni implicaría un nuevo golpe a la conducción que ejerce Jorge Macri sobre los intendentes PRO de la provincia, mientras en Juntos por el Cambio se discuten jefaturas de cara al reordenamiento interno posmacrista.

FUENTE: INFOCIELO