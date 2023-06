Otro frente abierto para Jorge Rial: ahora se cruzó fuertemente con Gustavo Sofovich

Circula el fuerte rumor, instaurado precisamente por su hija, que no fue esta la primera vez que Jorge tomó la determinación de hablar con algún “amigo” de los medios y pedirle que no lleven más al piso a su Morena, con el fin de evitar que se sigan difundiendo sus conflictos familiares.

En esta ocasión, a quien llamó fue a Gustavo Sofovich, ante lo cual él reveló la acalorada conversación que mantuvieron, lo cual derivó en que estallara un antiguo escándalo.

Su padre, Gerardo Sofovich, fue el creador de “Polémica en el Bar”. Y fue la presencia de la hija de Rial en ese programa lo que motivó a Jorge pedirle a su productor que no la convoque más, hablándole de los “códigos” que el hombre debería manejar frente a esa situación tan delicada.

Gustavo, en diálogo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares para “Socios del Espectáculo”, dijo: “El otro día me escribió porque vino Morena, a mí no me podés apretar con nada, me chupa un huevo Rial, podés decir mi pasado, lo puedo decir yo en televisión…cuando yo me sentaba en “Intrusos” le servía a él y me servía a mí, y ahora me pide códigos, que no me hable de códigos”.

De este modo, el productor dejó en claro que no pensaba prestar atención al pedido del conductor. Por su parte, Rial no dejó pasar la oportunidad de señalar que (en rating) “le va muy mal a Polémica”. Y en referencia a Gustavo dijo: “Ahí tenés problemas padre-hijo, por eso me extraña que le dé eco a esto cuando él mismo tuvo sus quilombos muy grandes”