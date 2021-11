Osmar Herrera; “No se pueden conocer las problemáticas de una institución de adentro de una oficina”

(Por Ciudad Noticias): El candidato a consejero escolar en primer lugar de “Todos por Saavedra”, se mostró contundente en el programa líder de la mañana local, (Punto de Referencia) al referirse que en la actualidad, quienes integran ese espacio trabajan desde el confort y sin conocer las verdaderas necesidades de las infraestructuras de los colegios.

Osmar Herrera, fue entrevistado por Pablo Peralta en el programa más escuchado de Saavedra y aseveró;

“Soy un convencido y en mi caso cuando sea consejero escolar, que no se puede conocer las problemáticas de cada institución de adentro de una oficina. Es fundamental y es importantísimo dejar de lado esa antigua forma de hacer política encerado en cuatro paredes y empezar a recorrer periódicamente, todas las instituciones”, lanzó en la primera pregunta el candidato de la lista que encabeza Matías Nebot.

“Hay ciertos mantenimientos que son preventivos y periódicos. No puedo saber cuándo se va a romper un caño pero sí sé cuándo tengo que mandar a cortar el pasto de una escuela, pero para eso tengo que conocerla y visitarla. No puede ser que el directivo tenga que hacer una nota y esas cosas hay que comenzar a solucionarlas porque hay ciertos mantenimientos que los directivos ni tienen que estar pensando en eso, creo que es una función del Consejo Escolar y para hacer eso hay que estar en contacto con la escuela, usar las cooperadoras como un ente veedor de lo que pasa en cada institución porque son los primeros que se ponen la camiseta de la institución de una gran manera y llegar antes que pase la emergencia y estar en lo preventivo”.

Dar herramientas a quienes pretendan ser proveedor:

Herrera reconoció que hay tema muy burocráticos en el medio y aquellos que quieren ser proveedores del Consejo Escolar, lamentablemente no cuentan con las herramientas necesarias y es un tema en agenda de Todos por Saavedra-

“Los consejeros escolares tenemos que darles las herramientas a las personas que nosotros creemos que pueden crear un servicio y hacer que sea un proveedor pero nosotros dándole las ayudas para que puedan hacer los papeles, gestionarle o ponerle un contador para ponerlos en regla y buscar esa persona que creemos que es fundamental.

También aprovechar el recurso humano de la escuela técnica y que salen un montón de técnicos de la zona y si esta en Espartillar, buscarlo y preguntarle en que le gustaría trabajar, lograr capacitar, sabemos que hay una partida que hay que usar del fondo educativo hasta el 40% a lo que se llama EDUCACION NO FORMAL; esto es para hacer cursos de distintos tipos, becas, o sea, aprovechar ese recurso para capacitarlo, darle todas las herramientas y pueda insertarse en lo laboral y no tenga que dejar el distrito”.

PARTE DE LA NOTA A OSMAR HERRERA, CANDIDATO A CONSEJERO ESCOLAR DE TODOS POR SAAVEDRA: