Ornella, la hermosa modelo que vende contenido erótico y que sueña con llegar a un reality en la TV argentina.

(Por Ciudad Noticias): La “Chica de la Semana” de hoy, es de la ciudad autónoma de Buenos Aires, nació bajo el signo de libra y tiene medidas que son un encanto. 90-67-96. También, se dedica a la venta de contenidos XXX, donde ha filmado tanto con hombres como sola

IMPERDIBLE NOTA CON ÉSTA RUBIA QUE TE VUELA LA CABEZA.

DE DONDE SOS Y BAJO QUE SIGNO NACISTE.

-Soy de Buenos Aires Argentina, soy signo libra.

A QUE TE DEDICAS Y QUE PROYECTOS LABORALES TE GUSTARÍA CONCRETAR A FUTURO

–Trabajo como maquilladora profesional y en cuarentena por falta de trabajo empecé a vender contenido caliente en mi Instagram.

“Me gustaría aparecer en algún Reality en la tv. Y crecer en redes sociales, el tener muchas personas te abre muchas puertas”.

¿QUÉ TE SEDUJO SER LA CHICA DE LA SEMANA?

-Me encanta ser la chica de la semana ya que estoy explotando al máximo mi material hot.

SUPONEMOS QUE POR REDES SOCIALES TE DEBEN ENCARAR MUCHO. ¿ALGUN FAMOSO LO HIZO?. ¿CONCRETASTE CON ALGUIEN?

-Si por redes sociales me tiran bastantes palitos, jaja, sobre todo cuando subo fotos picantes.

“Si me vi con un famoso! No podía decirle que no!! Fue mi amor platónico en casi ángeles”

¿SOS DE TENER SEXO EN LA PRIMERA CITA?

-Sí, prefiero tener sexo en la primera o segunda cita. Me paso de esperar mucho y después no me gustó, fue tiempo perdido.

¿TE ANIMARÍAS A FILMAR UNA PELICULA XXX POR MUCHO DINERO? ¿QUE CATEGORÍA MEJOR TE IRIA?, INTERRACIAL, LEBIANISMO, TRIO O GANG BANG.

-Si ya hago videos xxx así que si!!

“Un trío me gustaría hombre y mujer”.

TANGA, CULOTE O HILO DENTAL

-Tanga

ALGUNO TE SOPRENDIO CON SU GRAN CANTIDAD DE SEMEN. ¿Dónde TE TERMINO Y COMO MANEJASTE LA SITUACION?

-Sí, me la tiraron en la cara y me quedo el ojo chiquito por dos días.

¿CUATO CREES QUE MEDIA LA DEL HOMBRE MAS DOTADO QUE TE HAYA TOCADO? ¿ALGUN MORENO PASÓ EN TU VIDA?….¿ES MITO O REALIDAD?

-30 cm supongo.

“Todavía no pude concretar pero me queda pendiente”.

¿CON CUANTOS HOMBRES TUVISTE SEXO AL MISMO TIEMPO EN UNA NOCHE?

-3 hombres en una noche. Pero otro día estuve con 10 mujeres el mismo día todas juntas, fue mi récord.

¿TE GUSTA CONTROLAR LA SITUACION O QUE LA CONTROLEN?

-Ambas, a veces es bueno que me controlen pero no soy muy sumisa.

¿LUGAR MÁS INSOLITO DONDE LO HICISTE?

-El lugar más loco donde lo hice fue en la calle, pasaba la gente y había que disimular, estuvo muy bueno mucha adrenalina!!

¿QUE HOMBRE DE NUESTRO PAIS TE VUELA LA CABEZA?

-Me gusta el Chino Darin.

¿LA MEJOR COLA DE ARGENTINA?

-Las Pombo tienen una cola terrible!!

COMO TE SENTISTE EN LA NOTA Y QUE TE GUSTATIA AGREGAR.

-Me sentí muy cómoda y libre en la entrevista muchas gracias!!

@ornellatrot se animó a todo en la venta de su contenido, es una chica libre y va por más para enardecer al máximo a sus fanáticos.