Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron su fecha de casamiento

Cuando en octubre de 2023 la feliz pareja anunció su boda, la noticia fue recibida con gran sorpresa por sus fieles seguidores, ya que ambos lo contaron por sus redes sociales.

En un posteo en conjunto y bajo el lema “para siempre” junto al emoji de un corazón blanco, Oriana y Paulo compartieron una imagen confirmando que pasarán a la brevedad por el altar.

En ese contexto, el periodista Ángel de Brito aseguró: “Les voy a revelar el enigmático y contar quién se casa el 20 de julio, Día del Amigo, es nada más ni nada menos que Oriana Sabatini y Paulo Dybala”.

Acto seguido, De Brito agregó: “Finalmente llega el casamiento, después de la propuesta y de tantos rumores”. Luego, reveló un dato preciso acerca del vestido de novia. “Ella se casa vestida por Dolce Gabbana, un vestido de la casa de Roma”, afirmó.

Posteriormente, le pedía a Oriana que “no me mates porque no me lo contó ella en verdad”. Después, se refirió al atuendo de la madrina de la novia, su mamá, Cathy Fulop. “Cathy tiene cinco diseñadores en vista, y está eligiendo, así le va contando a las amigas y entonces se empieza a correr la bola”, justificó.

“Se casan acá en Buenos Aires y no en Europa”, continuó. “Ya les digo el lugar porque yo tengo muy mala memoria”, expresó leyendo desde su teléfono celular. “Son trescientos invitados, habían soñado con una cosa chiquitita pero empezaron a estirar”.

Y agregó: “Obviamente van a invitar a todos los jugadores de la Selección, que son compañeros de Dybala, más todos los amigos de Oriana de la música, va a ser el casamiento del año”, finalizó Ángel.