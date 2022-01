Oriana Sabatini sorprendió con un impactante cambio de look

Oriana Sabatini no deja de sorprender a todos sus fanáticos con sus repentinos cambios de look. La cantante últimamente se decidió por lucir una melena oscura, pero en las últimas horas pasó por la peluquería y apostó por un nuevo estilo que causó sensación por el contraste que logró. Tras asistir al casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner en Buenos Aires, la hija de Catherine Fulop se mostró entrenando junto a su madre y muy cercana con sus amigos. Pero además de disfrutar de los suyos, aprovechó para visitar al famoso estilista Zacarías Guedes, quien logró hacerle un cabello con rulos oscurecidos, en tono negro azulado, y las cejas en rubio platinado. Muy contento con el resultado de su trabajo, el peluquero compartió varias imágenes de su clienta con su nuevo estilo. Rápidamente los seguidores de la modelo y del profesional comenzaron a especular con que se trataría de un cambio para interpretar a un nuevo personaje, sin embargo, no dejaron de reconocerle que le quedó espectacular. «Mujer, no se puede creer», «Claro… ella puede hacerse cualquier cosa!!! Así no vale», «¿Qué onda que le queda todo bien?», fueron algunos de los elogios que recibió.