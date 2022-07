Oriana Junco junto a Flor Peña en el estudio de «LPA». Foto: Oriana Junco

Es en este sentido que, Oriana fue invitada al programa de televisión “LPA” conducido por Florencia Peña. Allí la actriz contó anécdotas de su pasado, deseos a futuro y secretos que son un fuego.

Qué dijo Oriana Junco sobre su romance con Antonio Gasalla

En diálogo con Flor Peña, Oriana Junco reveló algo que “no contó en su vida”: “¿Y entonces empiezo a salir con quién? Esto no lo conté jamás in my life y lo van a amar ¿Sabés con quién? Con Antonio Gasalla. Esta es la primera vez que lo digo. Él me ama. Tiene locura conmigo”.

“Antonio Gasalla vivía en la calle Callao y Sarmiento y yo, en un piso, en Callao y Corrientes (…). A Antonio lo conozco porque él guardaba el auto en Sarmiento y Callao” detallaba la actriz.

Oriana Junco reveló que tuvo un romance con Antonio Gasalla: “Duró mucho el amor” Foto: Vía País

“Entonces yo, cholula, como lo vi una vez y quedé así (gesticula), iba a comprar la comida china a la vuelta. Ya sabía la hora a la que llegaba porque, ¡terminaba de filmar El mundo de Antonio Gasalla!”.

“Me hacía el bol…, me ponía gomina y de todo. Y pasaba, pasaba, y de tantos días, reconoció a otra loca, y empezamos a charlar. Entonces le dije, ‘yo te amo y estaba pasando por acá para verte a vos porque sabía que vos vivías acá” recordaba Oriana.

En este sentido, la actriz reveló cuando ocurrió su romance con Gasalla “Esto fue tres años antes de que yo inaugurara “Experiment” y de que me dijera ´tenés un cu… terrible te quiero comer´ y me llevara a su campo. En el año noventa y pico”.

Por último la actriz señaló “Y duró tanto el amor que yo tengo por Antonio y que él tiene por mí, que cada especial que hace con Susana Giménez siempre habla de mí”.