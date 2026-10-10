Ordenan la captura internacional de un condenado por un abuso en Villa Iris

Se trata de Federico Kemmler Davyt, quien fue sentenciado a 6 años y medio de prisión. Tiene pedido de detención desde fines de 2024.

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