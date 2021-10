Opinó sin filtros: la primera declaración de Nico Occhiato sobre el nuevo romance de Flor Vigna

A lo largo de este 2021 hubo una gran cantidad de rupturas y romances nuevos entre las diferentes figuras del ambiente artístico, y esta semana se conoció la relación entre Flor Vigna y Luciano Castro. Como era de esperarse, la sorpresiva noticia se instaló en los medios, y en el día de hoy quien decidió hablar para referirse a este tema fue Nico Occhiato, expareja y persona muy cercana a la famosa bailarina.

En «Intrusos» tocaron el tema y dos de sus panelistas aportaron los diálogos que tuvieron tanto con Nico como con la famosa bailarina, los protagonistas de esta historia. Primeramente fue el turno de Karina Iavícoli, quien luego de contactarse con el famoso conductor reveló lo que le dijo: «Flor se merece lo mejor. Siempre voy a estar feliz, siempre que ella esté bien». A partir de ese momento, todos comenzaron con sus comentarios y bromas sobre esta breve declaración.

Pero la cosa no terminó allí, ya que Virginia Gallardo tomó la palabra antes de pasar al siguiente tema para hacer públicas las palabras de la ex de Nico, quien le dijo por qué decidió junto con Luciano dejar que trascendiera su romance: «Lo que ella me dice es que salieron a mostrarse libremente porque Sabrina (Rojas) blanqueó su situación y nuestros íntimos familiares y amigos ya lo saben, así que dijeron ‘ya está'». Cabe recordar que el actor se separó recientemente de la modelo, quien a su vez empezó un nuevo noviazgo con el Tucu López.

El origen de todo

En diálogo con «Los Ángeles de la Mañana», Flor contó cómo fue que empezó esta inesperada historia de amor con Luciano: «Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo y vamos a hacer una serie juntos en el verano y empezamos hablando de eso. Después empezamos a salir y estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también», le dijo a Maite Peñoñori, panelista del ciclo de El Trece.