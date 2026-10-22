Operadores de Nebot buscarían torcer el voto de concejales antes de la sesión especial: tensión, llamados y una desesperada búsqueda de respaldo para el intendente

(Por Ciudad Noticias): A horas de la sesión especial del viernes, el entorno del intendente Nebot se mueve en medio de una creciente tensión política. Según pudo reconstruir Ciudad Noticias, una persona que ya habría estado involucrada en otros escándalos se habría comunicado con dos o tres concejales de distintos espacios políticos para insinuarles que cambiaran su voto en el tratamiento del informe final de la Comisión Investigadora. En esos contactos, siempre de acuerdo con la información obtenida por este medio, habría planteado su «amistad» con los defensores del intendente como tratando de dar algun signo de muestra de lo que pueda suceder si la situación no se da como espera el oficialismo.

Pero los movimientos no terminarían ahí. Durante esta semana también se habría puesto en marcha una búsqueda de personas dispuestas a acompañar al intendente en la previa de la sesión especial. La intención sería reunir a un grupo que exhiba respaldo en un momento políticamente delicado, en una suerte de demostración de fuerza para contrarrestar la incertidumbre que rodea al jefe comunal. Entre los posibles participantes se menciona a integrantes de una cooperativa cuya situación administrativa despierta interrogantes, además de otros trabajadores. La escena deja una pregunta incómoda: ¿por qué Nebot necesita reunir respaldos a contrarreloj justo antes de que el Concejo Deliberante trate las conclusiones de una investigación que lo involucra políticamente? Cuando la prioridad parece ser mostrar acompañamiento, el interrogante de fondo sigue sin respuesta: qué surge del informe y qué consecuencias puede tener. De hecho, si uno recorre las redes, son siempre los mismos perfiles falsos, actuales funcionarios o el propio entorno que salió a defenderlo y a hacer fuertes publicaciones contra los concejales opositores.

En el entorno del Ejecutivo se describe un clima de preocupación y tensión ante una sesión que puede resultar determinante. También circularon versiones sobre presuntas amenazas de despido dirigidas a personas cercanas al mandatario, un extremo que requiere corroboración. En paralelo, la aparición de carteles durante la mañana abrió otro interrogante: ¿quién está detrás de ellos y qué busca instalar en la antesala de la sesión? Atribuirlos directamente a la oposición sería apresurado. Entre las versiones que circulan también aparece la hipótesis de que el propio entorno del intendente podría beneficiarse de un escenario de victimización, aunque el origen de los carteles no está confirmado.

La discusión vuelve, además, sobre los recursos destinados a la prevención de los consumos problemáticos. En una publicación anterior, Ciudad Noticias planteó que durante este año se habría destinado menos de 600.000 pesos a esa área. La cifra merece precisiones oficiales sobre el presupuesto, los gastos ejecutados y las acciones concretas realizadas. También siguen abiertos interrogantes sobre el origen de las sustancias mencionadas públicamente y la información disponible para que la Justicia pueda investigar una eventual red de distribución.

El viernes, el Concejo Deliberante tratará el informe final de la Comisión Investigadora. Mientras se multiplican los movimientos para sumar respaldos, la discusión central no se resuelve con una foto de acompañamiento ni con gestos políticos de último momento. Lo que importa es el contenido del informe, la evidencia que lo sustenta y las decisiones que adopte el cuerpo deliberativo. Porque, por más apoyos que se intenten reunir, ninguna demostración de fuerza puede reemplazar las explicaciones que la situación exige.