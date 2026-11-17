Un relevamiento posiciona al país como el tercero en Latinoamérica, con 854.000 cuentas y 48.000 creadores, en un contexto donde la necesidad económica es el principal motor.

Durante 2026, los argentinos gastaron alrededor de US$ 55 millones en la plataforma OnlyFans, una cifra que coloca al país en el puesto número 14 a escala global. Las estimaciones, elaboradas por Onlyguider, también ubican a la Argentina en el tercer puesto latinoamericano dentro de este mercado de contenido para adultos.

Las dimensiones del fenómeno en el país se reflejan en un total de 854.000 cuentas de usuarios activas. Además, el relevamiento contabiliza cerca de 48.000 perfiles de creadores de contenido argentinos que utilizan la plataforma para generar ingresos.

Sin embargo, el crecimiento en la cantidad de participantes generó una mayor competencia que impacta en las ganancias. Natalia L., personal trainer y creadora de contenido, aseguró que sus ingresos disminuyeron y lo atribuyó a la pérdida de poder adquisitivo de los usuarios. «Somos muchas, muchas, cada vez más las que nos volcamos a esto, y la torta se achica», explicó, y agregó que «la gente no tiene un mango y esto no es una primera necesidad».

La urgencia económica es una de las principales razones para ingresar a la plataforma, según la excareradora y capacitadora Wanda Bevilacqua. Explicó que muchas mujeres llegan a las consultas con vergüenza y que la decisión suele estar vinculada con deudas, desempleo o la imposibilidad de cubrir los gastos mensuales. «No es que quieren ganar más plata, sino que necesitan ganar para llegar a fin de mes», relató.

Entre quienes encontraron una alternativa en OnlyFans hay trabajadoras que mantienen otras ocupaciones para complementar sus salarios. Es el caso de Melanie, una enfermera de un hospital porteño que comenzó a producir contenido para sumar dinero a los ingresos de su pareja. Tras dos meses en la plataforma, afirmó que consiguió un resultado concreto: «Ya cubro el alquiler y las expensas».

Desde una perspectiva sociológica, Manuela Gutiérrez planteó que el fenómeno debe analizarse en relación con las condiciones económicas y laborales de quienes producen el contenido. La especialista advirtió que el debate no debería centrarse en juicios morales, sino en las circunstancias que condicionan la elección. «La expansión de OnlyFans en Argentina convoca a pensar la relación entre precariedad laboral, mercantilización del cuerpo y autonomía individual», sostuvo.

La diversidad de trayectorias laborales de quienes recurren a la plataforma se evidencia en el testimonio de Nicole Verón, una expolicía. Según relató, mantiene contacto con antiguas compañeras de las fuerzas de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que siguieron un camino similar ante las dificultades económicas que enfrentaban.