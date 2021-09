Ocurrió en la noche del lunes: El devenido comunicador “Beto” Vidal, acusado por maltrato infantil.

(Por Ciudad Noticias): Fuerte testimonio de una menor que viene sufriendo una pesadilla en el domicilio donde está con su madre y el devenido comunicador «Beto» Vidal, uno de los encargados de responder a las operaciones mediáticas de Anabella Duca, cara visible de la C.C.C, Corriente Clasista Combativa del distrito de Saavedra.

“Beto” Vidal, fue uno de los operadores de la “Causa que no fue” y donde lo determinado por la justicia fue contundente tras la movida que hicieron con el ex director de éste sitio Pablo Peralta.

Pero Vidal, quien estuvo en la cárcel por comercialización de estupefacientes, fue acusado en las últimas horas por una menor quien asegura que tanto el “alcahuete” de la banda mafiosa “K”, como su progenitora, la agredieron, física y verbalmente.

Mensajes de la menor:

“Me van a encontrar debajo de un puente”.

“No aguanto más a mi mamá. Recién me pego y me dijo que me iba a reventar la cabeza, imaginate”.

“Ya vino la policía”.

“Me voy a escapar sino me llevan”

“Hasta el gordo drogadicto del novio me trato para la mierda”, en alusión al operador “K” “Beto” Vidal, quien cumplió haces unos años una condena en la cárcel.

La policía de la mujer intervino de inmediato, la denuncia fue elevada y habrá que esperar los resultados de la agresión física de la madre y verbal del novio de su madre.

Vidal, es uno de los que hizo alarde en la campaña de desprestigio contra el ex director de Ciudadnoticias.com, sin embargo, fue él quien estuvo cumpliendo una condena en la cárcel y hoy, se ve envuelto por –maltrato infantil- tras una denuncia que se ampliará y que ya interviene el Juez de Paz de nuestro distrito.

OTRA VEZ EL SERVICIO LOCAL DE LA NIÑEZ AUSENTE:

El lugar donde estuvo Silvana Ercoli y que durante su larga estadía en el Hogar Convivencial pasaron casos aberrantes de abuso, violencia, fuga de menores y amenazas hasta con armas de un efectivo de la policía, eso no era comentado por este personaje que sale a bancar a quien es amiga de lo ajeno, Anabella Duca. Que desde hace tiempo, viene lucrando con dinero para comparas de perfumes importados, viajes a Bahía Blanca, alojamiento en hoteles caros entre otras cosas.

Hoy, en ese mismo hogar, quedó una de esa vieja camada que hizo todo mal al igual que Ercoli.

Como acostumbra esta redacción, te mostramos los mensajes y el grito de ayuda desesperado de una menor que está sufriendo todo tipo de agresiones y hasta en su mente, está quitarse la vida.

Lo cierto que hasta hoy a la mañana, el Servicio Local, nunca se acercó a brindarle ayuda.