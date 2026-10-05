Octubre Rosa: la prevención del cáncer de mama se sostiene durante todo el año

En el marco de Octubre Rosa, mes de concientización y prevención del cáncer de
mama, la Secretaría de Salud de Tornquist Municipio refuerza la importancia de
realizar los controles periódicos y recuerda que el acceso a la mamografía está
disponible durante todo el año en el Hospital Municipal.
Las mamografías son gratuitas durante todo el año para las personas que no cuentan
con obra social. También pueden acceder quienes tienen obra social y quienes
cuentan con ficha social, de acuerdo con la cobertura correspondiente.
Los estudios se realizan los días lunes, martes y miércoles, tanto en el turno mañana
como en el turno tarde, y requieren orden médica.
Los turnos pueden solicitarse de manera presencial en la Mesa de Entrada del
Hospital Municipal, o comunicándose al 291-4941020. También pueden solicitarse vía
WhatsApp al 291-5740808.
Octubre constituye una oportunidad para reforzar la concientización y promover el
acceso a los controles, pero remarcan que la prevención y el diagnóstico temprano
son parte de una política de salud que lleva adelante la gestión de gobierno municipal,
y que se sostiene durante todo el año.
En este marco, el próximo sábado 17 de octubre se llevará adelante una jornada
especial de concientización y prevención del cáncer de mama, con propuestas
abiertas a la comunidad.
La Secretaría de Salud invita a informarse, realizar los controles y consultar con los
profesionales médicos ante cualquier inquietud, recordando que la prevención no es
solo de octubre: es todo el año.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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