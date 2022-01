NUEVOS HORIZONTES: Emilia Mernes dejaría la música por otro proyecto

Emilia Mernes no deja de ser noticia. En 2021 se destacó por su éxito musical. La joven de 25 años nacida en Entre Ríos estuvo dentro de los artistas más escuchados del año. Es que con «No Soy Yo», «Rápido Lento» y la canción que hizo con su pareja Duki, «Como Si No Importara» puso al mundo a bailar.

Emilia es escuchada por la juventud de manera constante y no pierde oportunidad para bailar sus canciones en su cuenta de Instagram donde tiene más de 3 millones de seguidores. Junto a Duki comparten sus días de descanso muy juntos y felices luego de mucho trabajo.

La pareja mantuvo su relación en secrete durante varias semanas. Sin embargo, muchos de los fanáticos del mundo del trap notaban cierta cercanía más allá de la habitual. La canción que los unió fue «Como Si No Importara» aunque hay quienes dicen que desde el primer momento en que se vieron cupido hizo lo suyo.

En la actualidad tienen proyectos musicales separados pero se espera que con la llegada del año nuevo Emilia y Duki hagan una nueva colaboración. Aunque lo que llamó la atención de los fanáticos de Mernes fue un tweet de Nati Jota. La influencer que se animó a escribirle públicamente a la cantante.

Es una marca registrada que Emilia lleve debajo de sus ojos dos ‘stikers’. La cantante lo adoptó como un ícono indispensable en sus accesorios que acompaña al look arriba y debajo del escenario. Tanto es así que Nati Jota le pidió que sacara una línea de ese producto que tanto usa.

Qué espera Emilia Mernes para sacar su línea de brillitos para abajo del ojo.

La solicitud viene como consecuencia de que la joven usa los brillos como una nueva moda. Pero no son iguales a los que Emilia suele utilizar ya que manifestó: «Así me dejo de pegar gigantes que no me dejan ver y se me meten en el ojo. Yo igual te digo, toda la noche así mañana iré al oculista, no sé«.

El tweet de Nati despertó en Emilia Mernes un interés que pocos creían posible. Según parece la cantante tiene pensado un nuevo emprendimiento en referencia a los brillos que sus seguidoras usan: «Nati! estamos en eso». Con esas palabras quedó de manifiesto los deseos del proyecto que se viene para este año además de las canciones que estrenará.