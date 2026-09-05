Nuevos consultorios de Pediatría en el distrito de Tornquist

La Secretaría de Salud suma una nueva propuesta de atención pediátrica para
fortalecer el acceso a la salud de niños y niñas en las distintas localidades del distrito.
El Dr. Jorge Harris brindará atención en Villa Ventana, Saldungaray y Sierra de la
Ventana, a partir del 9 de septiembre, con atención todos los miércoles.
De esta manera, se amplía la disponibilidad de consultas pediátricas, acercando la
atención a las familias de cada localidad.
Para realizar consultas o solicitar turnos, los vecinos y vecinas deberán comunicarse
con los respectivos centros de salud:
Villa Ventana – Unidad Sanitaria Dr. Julio Héctor Pugliese
WhatsApp: 291 507-0332
Saldungaray – Unidad Sanitaria Dr. Luis Agote
Tel:0291 491-6035
WhatsApp: 291 473-6118
Sierra de la Ventana – Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya
Tel:0291 491-5030
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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