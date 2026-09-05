Nuevos consultorios de Pediatría en el distrito de Tornquist

La Secretaría de Salud suma una nueva propuesta de atención pediátrica para

fortalecer el acceso a la salud de niños y niñas en las distintas localidades del distrito.



El Dr. Jorge Harris brindará atención en Villa Ventana, Saldungaray y Sierra de la

Ventana, a partir del 9 de septiembre, con atención todos los miércoles.

De esta manera, se amplía la disponibilidad de consultas pediátricas, acercando la

atención a las familias de cada localidad.

Para realizar consultas o solicitar turnos, los vecinos y vecinas deberán comunicarse

con los respectivos centros de salud:

Villa Ventana – Unidad Sanitaria Dr. Julio Héctor Pugliese

WhatsApp: 291 507-0332

Saldungaray – Unidad Sanitaria Dr. Luis Agote

Tel:0291 491-6035

WhatsApp: 291 473-6118

Sierra de la Ventana – Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya

Tel:0291 491-5030