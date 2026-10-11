Nuevos Aires se presenta como un nuevo espacio político en el distrito de Saavedra: quiénes lo integran y cuáles son sus propuestas

(Por Ciudad Noticias): Marcelo Carola, Marcela Gentilli, Andrea Berth, Vanesa Conter y Gabriela Devolder integran la coordinación de la agrupación, que busca construir una alternativa política dentro del distrito de Saavedra. Con referentes que mantienen vínculos con la localidad de Saavedra, el espacio presentó sus ejes de trabajo y una propuesta para transformar la Ruta Nacional 33, mejorar la seguridad vial y acompañar el desarrollo productivo del distrito.

Un nuevo espacio político comienza a darse a conocer en el distrito de Saavedra con una propuesta centrada en la participación vecinal, la modernización y el desarrollo productivo. Se trata de Nuevos Aires Distrito Saavedra, cuya coordinación está integrada por Marcelo Carola, Marcela Gentilli, Andrea Berth, Vanesa Conter y Gabriela Devolder, quienes difundieron los principales lineamientos de trabajo y una iniciativa de infraestructura que contempla una transformación integral de un tramo de la Ruta Nacional 33.

La conformación del espacio también tiene una vinculación directa con la localidad de Saavedra, ya que entre sus referentes se encuentran personas que nacieron o estuvieron radicadas allí. Esta relación con la comunidad forma parte del escenario en el que la agrupación comienza a presentar sus propuestas para el conjunto del distrito.

Según dieron a conocer desde la coordinación, uno de los objetivos principales es avanzar en una construcción política de carácter vecinal y participativo, basada en el diálogo con los habitantes, las instituciones y los distintos sectores de la comunidad.

La intención, de acuerdo con los ejes difundidos, es sumar voluntades que permitan elaborar alternativas viables por fuera de la polarización política convencional, poniendo el acento en las necesidades concretas de las localidades que integran el distrito de Saavedra.

Otro de los puntos centrales está relacionado con el desarrollo y la modernización. Desde Nuevos Aires plantean la importancia de articular conocimientos, incorporar herramientas tecnológicas y promover iniciativas sustentables que permitan fortalecer las actividades agroindustriales y comerciales.

En esa misma línea, consideran necesario impulsar obras de infraestructura que contribuyan a mejorar la logística, facilitar el transporte de la producción y generar condiciones para nuevas inversiones y emprendimientos.

Precisamente, una de las primeras propuestas que el espacio decidió dar a conocer públicamente está vinculada con la transformación integral de la Ruta Nacional 33, especialmente en el sector comprendido entre la rotonda de YPF, en Pigüé, y la zona de la cantera.

Bajo la consigna «Una Ruta 33 pensada para el futuro», la agrupación presentó una iniciativa que busca replantear distintos aspectos de la infraestructura vial existente, teniendo en cuenta el crecimiento urbano, la circulación del transporte pesado, la actividad industrial y la seguridad de quienes utilizan diariamente ese corredor.

Desde el espacio señalaron que actualmente la Ruta 33 cumple una función fundamental para Pigüé y el conjunto del distrito, aunque advirtieron que existen accesos que podrían mejorarse, sectores de riesgo y puntos donde la circulación requiere una planificación más adecuada.

Entre las zonas que mencionan se encuentra el entorno del Colegio Niño Jesús, considerado un sector sensible por las características del tránsito y la necesidad de garantizar mejores condiciones de seguridad.

La propuesta contempla la construcción de colectoras, accesos más seguros, nuevas bajadas y sectores de estacionamiento, además de una playa de camiones con servicios que permita ordenar parte del movimiento del transporte pesado.

También incorpora la posibilidad de generar espacios destinados a emprendedores y comercios locales, con el propósito de vincular las mejoras viales con nuevas oportunidades económicas para el distrito.

Otro de los aspectos destacados es la intención de mejorar la conexión con el Parque Industrial de Pigüé, un punto considerado relevante para el movimiento de cargas y la actividad productiva.

La iniciativa no se limita al sector urbano de Pigüé. Desde Nuevos Aires también plantean la necesidad de repensar los accesos a Pigüé y Saavedra, modernizar puentes e incorporar iluminación LED, sendas peatonales, nueva señalización y vías de incorporación que contribuyan a reducir los riesgos de circulación.

Según explicaron sus impulsores, el objetivo es proyectar una infraestructura capaz de responder tanto a las necesidades actuales como al crecimiento futuro del distrito.

En ese sentido, sostienen que una intervención de estas características podría representar una mejora para la seguridad vial y, al mismo tiempo, favorecer el desarrollo comercial, la producción agropecuaria, la actividad industrial y el turismo.

«No se trata solamente de una obra vial. Se trata de seguridad, desarrollo comercial, producción, turismo y nuevas oportunidades para todo el Distrito de Saavedra», expresaron desde la agrupación al fundamentar la iniciativa.

También remarcaron que se trataría de una obra de escala nacional, pero concebida a partir de las necesidades del distrito y de una planificación orientada a su crecimiento.

La presentación estuvo acompañada por la frase «Así está hoy. Así podría quedar», mediante la cual el espacio busca mostrar las posibilidades de transformación del sector de la Ruta Nacional 33 incluido en su propuesta.

Sin embargo, por el momento se trata de una iniciativa difundida por la agrupación política. En la información presentada no se detallaron presupuestos estimados, estudios técnicos definitivos, fuentes de financiamiento ni plazos de ejecución.

Tampoco se informó sobre gestiones formales ante los organismos nacionales competentes, cuya intervención sería necesaria para avanzar con una obra sobre una ruta de jurisdicción nacional.

Más allá de esta propuesta vial, la presentación de Nuevos Aires Distrito Saavedra permite conocer parte de los lineamientos con los que la agrupación pretende participar de la vida política local.

La construcción vecinal y participativa, la incorporación de conocimientos y tecnología, el fortalecimiento de la actividad agroindustrial y comercial y la planificación de obras de infraestructura aparecen como los principales puntos de una agenda que, según sus integrantes, busca abordar las necesidades del distrito con una perspectiva de futuro.

De esta manera, Marcelo Carola, Marcela Gentilli, Andrea Berth, Vanesa Conter y Gabriela Devolder, desde la coordinación de Nuevos Aires Distrito Saavedra, comienzan a dar visibilidad a un espacio político que plantea la participación ciudadana y el desarrollo distrital como ejes de su propuesta.

La agrupación eligió como consigna de presentación «Con la mirada en el futuro y los pies en nuestras raíces», una frase con la que busca expresar su intención de combinar la identidad y la pertenencia local con proyectos orientados al crecimiento del distrito de Saavedra.