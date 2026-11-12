Nuevo escándalo en «PH, Podemos Hablar», entre Hernán Coronel y su pareja por sus amores del pasado: «No…»

Tras el escándalo que protagonizaron Santi Maratea y la China Ansa hace una semana, una nueva polémica se armó en la grabación del programa de Andy Kusnetzoff. El líder de Mala Fama, Hernán Coronel, protagonizó un tenso cruce con su pareja, Berenice Lucrecia, en medio de la filmación de «PH, Podemos Hablar». El detonante ocurrió cuando el músico, que participa en «MasterChef Celebrity», se sinceró al aire sobre sus relaciones pasadas y aseguró que conoció el verdadero sentimiento del amor gracias a la madre de sus hijos mayores, desatando la furia inmediata de su actual compañera presente en el estudio televisivo.

El clima dentro de los estudios de televisión suele tensarse cuando las historias del pasado colisionan de manera inesperada con el presente sentimental de los invitados.

Durante una nueva jornada de grabación del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, Hernán Coronel se convirtió en el centro de un episodio que obligó a frenar momentáneamente la dinámica habitual del programa. Con la sinceridad brutal que lo caracteriza, el referente de la cumbia popular avanzó en las consignas de confesión y abordó sin filtro los vínculos que marcaron su vida antes de alcanzar la masividad.

Berenice Lucrecia y Hernán Coronel están en pareja hace mucho tiempo y tuvieron una hija.

En ese segmento, el artista reveló que aprendió a enamorarse verdaderamente junto a su exmujer, la madre de sus tres hijos mayores, un comentario que generó una reacción inmediata entre bambalinas.

Ocurre que en el estudio se encontraba Berenice Lucrecia, su actual pareja, tarotista y madre de su hija menor, quien escuchó las declaraciones del músico con absoluta sorpresa y profundo malestar.

Según trascendió en los ciclos de espectáculos, la mujer intentó irrumpir de forma directa en el set de filmación para pedir explicaciones en vivo, un avance que el mánager del cantante logró frenar a tiempo para evitar mayores complicaciones frente a las cámaras.