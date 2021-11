Nuevo escándalo: el confuso episodio que protagonizó Ivana Nadal con unos limpiavidrios

Una vez más, Ivana Nadal quedó involucrada en polémica y realizó un descargo en las redes sociales. Todo comenzó cuando la influencer contó que le dio 1000 pesos a unos chicos que le limpiaron el vidrio del auto y acto seguido se mostró enojada porque dijo que se lo rayaron.

Ivana tiene más de 2 millones y medio de seguidores en Instagram y suele generar controversia con sus posteos.

«Los amo, son lo más», expresó Ivana Nadal. Segundos después, la expareja del Pollo Álvarez se quejó: «Vieron cuando uno dice ‘por qué, che, si estoy haciendo todo con el corazón’. Me sacaron la caca que tenía pegada, pero me rayaron todo el vidrio. ¿Me decís por qué?».

El pedido de disculpas de Ivana

Luego de ver la repercusión que tuvieron sus dichos, Ivana Nadal realizó un descargo para pedir disculpas y reconoció que no fue para tanto. «Estoy sorprendida de cómo se enojan porque me pasa algo malo y lo comparto con ustedes. Lo que pasó ayer con el vidrio del auto fue una boludez», comenzó la exfigura de «Escape Perfecto».

«Me crucé a estos pibes del semáforo, que los veo todos los días porque están acá cerca de mi casa. Son lo más, ya me saqué 77 fotos con ellos. Me dicen ‘correte acá a la izquierda, quedate acá durante un semáforo, que nosotros te lo sacamos’. La boluda fui yo, mi hermano ya me había avisado», reconoció Ivana.

Hace un tiempo, la mediática también quedó involucrada en escándalo luego de que fue acusada de irse de un restaurante sin pagar. «Ayer fue Ivana Nadal a comer a mi laburo y ¿pueden creer que se fue sin pagar y lo tuvimos que pagar nosotras?», escribió una usuaria en Twitter.

Tras la polémica, Nadal se manifestó públicamente y desmintió los dichos de esta chica: «Quería saber dónde trabajabas y cuánto habías pagado, porque el único lugar donde fui fue una invitación. Pero si te lo hicieron pagar pasame tu cuenta y listo, ningún problema».

«La chica no perdió su trabajo, si prestan atención, yo le digo a mi amigo, que es quien me invitó al bar, que quien debía tener un llamado de atención es quien no le avisó que yo era invitada, pero eso ella lo sabía», agregó.