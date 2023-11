Nuevo capítulo judicial de una “novela turca” en Suárez

Los padres de una niña de 13 años “entregada” para matrimonio a un hombre de 45 fueron condenados, al igual que el “marido”, que ya está en la cárcel.

La Justicia de Bahía Blanca condenó a un matrimonio de Coronel Suárez a penas de prisión efectiva por el delito de estupro agravado, al ser acusados de «entregar» para matrimonio a una hija de 13 años a un hombre de 45.

El «marido», a su vez, también recibió sentencia, aunque desde hace un tiempo está detenido en una cárcel.

Esta novedad judicial es un nuevo capítulo de lo que La Nueva. dio a conocer en 2018 como una «novela turca», en analogía con la ficción Esposa Joven.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense, con los votos de los jueces Ernesto Sebastián, Sebastián Foglia y José Fabián Asís, llegó a la condena luego de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara un fallo absolutorio en favor de los padres, dictado por el mismo cuerpo local aunque con otra integración.

De esa manera M.L.F. y M.J.L. -los padres de la chica, que no son identificados para preservar a la menor- tendrán que cumplir 11 años de prisión, ya que los jueces ordenaron la inmediata detención de ambos, aunque esa medida no se dará hasta tanto quede firme esta nueva resolución.

Pena unificada

El «esposo», Daniel Eduardo Sandoval -hoy de 56 años de edad- recibió una pena unificada de 12 años -había recibido anteriormente 7 por una situación similar con una hermana de la chica-, que viene cumpliendo en la Colonia Penal Nº 12 de Viedma.

En su caso fue por el delito de abuso sexual simple calificado, por mediar una situación de convivencia preexistente con la menor «M», que hoy tiene 23 años y al menos una hija en común.

«El dolo en el actuar del imputado surge a partir de su conocimiento de los medios empleados, como lo era su rol económico dominante en la familia y el contenido sexual del acto frente a la reducida capacidad de reacción de una niña, extremos que demuestran su deliberada intensión de abusar sexualmente de ella», sostuvo el tribunal.

Ayuda económica

La chica aludió a una relación no forzada, pero para la Justicia no fue así y sus padres -él es mecánico y ella, empleada doméstica- no garantizaron el «deber de cuidado» de su hija y propiciaron el «acuerdo matrimonial» por intereses propios

Es que Sandoval -que es albañil y también árbitro de fútbol- aportaba económicamente a la familia.

«Compartiré la circunstancia agravante genérica adicionada por el fiscal general valorando las ayudas económicas de Sandoval a …(los padres de la chica) quienes como contraprestación le ofrecieron el contexto y cobertura propicia para la ejecución de su accionar», sostuvo el tribunal.

A «M» se la presentaron cuando tenía 12 años.

«Me hacía regalos, me di cuenta de que quería iniciar una relación. Mis padres me decían que tenía que quedarme con él. Comenzamos a vernos en la casa de mis padres, cuando ellos trabajaban y mis hermanos estaban en el colegio», advirtió la «esposa» en la cámara Gesell, aunque en el juicio cambió la versión y habló de una relación natural.

Sandoval se separó legalmente de su exmujer y su nuevo suegro le ofreció hospedaje para formalizar el «matrimonio».

El hombre y la adolescente convivían como un matrimonio «normal»: cenas, viajes de vacaciones, fotos en las redes sociales.

Es violencia de género

Calificante. Para los jueces, se trató de «un caso de violencia de género».

Motivos. Lo fundamentaron en el tipo de relación, el entorno familiar, «la caracterización binaria de sus protagonistas (hombre adulto-mujeres menores) y al contexto específico en el que habría tenido lugar la cosificación/instrumentalización de las víctimas».

Vulnerabilidad. En el fallo también explicaron que la edad y el género son dos variables específicas de «contextos de vulnerabilidad» y «de violencia producto de relaciones desiguales» que se dieron en el marco de «una sociedad patriarcal».

Asimetría. Por último, remarcaron que «esa asimetría», que «se mantiene a nivel estructural en los niveles políticos, económicos, sociales, laborales y domésticos» se reprodujo en contra de las niñas víctimas.

