‘Nuevas Tecnologías y Computación’: Curso para personas mayores en el Centro Universitario de Tornquist

Se encuentran abiertas las inscripciones para un nuevo curso que tendrá lugar en el

Centro Universitario Tornquist en el marco del programa UPAMI, dirigido a personas

mayores.

Se trata de ‘Nuevas Tecnologías y Computación’, que iniciará en fecha a confirmar y

se dictará de manera presencial los lunes de 10 a 12 hs.

Los interesados deben inscribirse en el siguiente link: https://www.upso.edu.ar/upami-

segundo-trimestre-2026/. Quienes tengan inconvenientes para anotarse por esa vía,

pueden acercarse al Centro Universitario, de lunes a viernes de 9 a 13 hs.