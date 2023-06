Nuevas imágenes de Rusherking con su nueva conquista, que es idéntica a la China Suárez

En las últimas horas, Rusherking no dudó un instante en volver a mostrarse en sus redes sociales con la influencer española, quien causó furor por su parecido con la actriz, al punto que más de uno confundió a la chica con la China Suárez. El fin de semana pasado, Thomas Nicolás Tobar, más conocido por su nombre artístico Rusherking, fue fotografiado en el lobby de un hotel en Madrid con una joven influencer con quien se lo vincula sentimentalmente. Ambos jóvenes veinteañeros se habrían conocido días atrás en La Bresh en la capital de España, en donde se encuentra el músico por estos días, luego del estreno de la canción que lanzó junto a «Los del Espacio», entre los cuales se encontraba su otra ex, María Becerra, con quien también se lo volvió a vincular. imagina llamar a LA CHINA SUAREZ «la ex de rusherking» y encima compararla con mar lucas pic.twitter.com/nMfkCam3Jl — eva𓆪 (@nosoyeva_) June 11, 2023 El rumor de este romance apareció días atrás, cuando Rusherking fue visto en la popular fiesta con Mar Lucas. La supuesta nueva novia del santiagueño apareció en escena luego que en LAM difundieran una postal donde se la vio al lado del músico en la recepción de un hotel. Pero, ese no fue el único encuentro, ya que, hace muy pocas horas, el cantante subió a su perfil de Instagram una postal junto a quien sería su nuevo amor. Y no le importaron todas las versiones, ya que el ex de la China Suárez no tuvo reparo en mostrarles a sus 4 millones de seguidores su cercanía con la modelo. Tal como publicó, ambos salieron a divertirse con amigos en la noche madrileña y además no se privaron de disfrutar de unos tragos. Como era de esperarse, fueron inmediatas las repercusiones de este nuevo amorío, y la última publicación se llenó de comentarios referidos al tema, tales como: “Sos divina, pero a la China no llegás ni a los tobillos” o “Si estás con Rusherking, te esperamos en Argentina”.