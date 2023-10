Novedades en la causa L-Gante: ¿Cuántos años de prisión podría reibir?

Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, estuvo detenido 100 días en la DDI de Quilmes, luego de ser denunciado por privación ilegítima de la libertad y amenazas. Recientemente recuperó su libertad, pero la causa sigue su curso y en las últimas horas, la Justicia decidió elevarla a juicio oral.

«Lo determinó hace un ratito nada más el juez de garantías, Gabriel Castro. No tenemos fecha, lo que sí, el juez de garantías acepto que por esta causa tienen que ir a juicio oral, la causa no se detiene, no es que porque esté libre esto no va a ir a juicio oral» informó Lili Caruso en Intrusos. Sin embargo, el músico por el momento no volverá a prisión: «Le garantizó que por ahora va a estar en libertad, hasta la fecha del juicio, y después veremos».

«Pero una a favor, ¿saben cuál es? La de la tenencia simple de estupefacientes, ¿recuerdan el episodio del allanamiento, que le encontraron droga en la casa? Bueno, en esa causa le bajaron la calificación. ¿Qué quiere decir eso? Que pusieron que la droga que le encontraron era para consumo personal. Por lo tanto, esa queda ya separada de todo el resto» agregó.

«Igual la principal es la otra, privación ilegal de la libertad, estamos hablando de una causa que puede llevar hasta 15 años de prisión, por lo tanto es la más grave. Va a ir a juicio, se va a sortear el tribunal y se va a sortear la fecha» concluyó, dejando en claro que el artista podría afrontar una condena de más de una década.