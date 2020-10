Notararigo y Agosta, no dan respuestas: A un vecino se le murieron (6) vacas por ingerir bolsas plasticas provenientes del basurero.

(Por Ciudad Noticias); el caballito de campaña para lograr la intendencia, parece haber quedado en el olvido por parte de Notararigo y del delegado de Saavedra Hugo Agosta.

Uno de los temas que tanto cuestionó el hoy intendente a la gestión anterior, como así también el delegado de Saavedra, era el tema del basurero a cielo abierto que si bien perjudica atoda la población, más aún, a los barrios del Servicio Penitenciario.

Sin embargo no son los únicos afectados ya que el productor Julio César Roth, denunció en redes sociales, que (6) vacas valuadas en $55.000, murieron por ingerir bolsas de plástico proveniente del basurero.

El damnificado si bien giró una nota a la máxima autoridad, aseguró que éste,núnca le dio una respuesta, pero le recordó que en plena campaña electoral, Gustavo Notararigo, visitó su domicilio y que ahora, » no tuvo la dignidad de llamarlo».

En tanto el cuestionado delegado Hugo Agosta, quedó en que llamarían al productor y a la fecha, nadie se contactó con éste.

LO EXPRESADO POR EL VECINO DE SAAVEDRA:

Utilizo este medio, ante la indignación que siento ante tantos reclamos al Municipio de Saavedra; los cuales comenzaron en el mes de Junio y hasta la fecha no he obtenido respuesta.

Es la sexta vaca que se me muere al ingerir las bolsas plásticas que provienen del basurero local.

El 18 de Julio hice una exposición ante el Inspector Municipal Sr. Javier Iturrioz ; la cual fue elevada al Intendente..

Semanalmente consultaba al Delegado Municipal Sr. Hugo Agosta, si tenia respuesta y me respondía que me iban a llamar, cosa que no ocurrió como exprese anteriormente.

En época de campaña cuando el intendente recorría el pueblo estuvo en mi casa y ahora no tuvo la dignidad de llamarme para brindarme una solución.

Una vaca como la que se muestra en las fotos vale $55.000, ya llevo 6 muertas.

En los años que tengo, jamas vi el basurero tan desprolijo.