Notararigo sobre su federalismo: “Hay que buscar lo que hizo cada gestión en cada localidad”

(Por Ciudad Noticias): Consultado por las fuertes críticas que su gobierno recibe por parte de los opositores de Unidad Peronista y Todos por Saavedra, el mandatario comunal respondió sutilmente y apuntó contra la ex gestión Corvatta.

“Lo que hay que hacer es buscar lo que hizo cada gestión en cada localidad. Yo estoy tranquilo porque con todo el equipo hemos trabajado en todo sentido. Desde obras, algunas pequeñas, otras más importantes. No nos metemos en esas discusiones sino que queremos trabajar con hechos y lo venimos haciendo. Todas las localidades del distrito tuvieron su oportunidad, tuvieron sus obras.

En campaña no prometimos nada e hicimos mucho más de los que muchos prometieron y dijeron que iban a hacer”, puntualizó Notararigo haciendo referencia a las obras ejecutadas y a las que darán inicio.

“Esto es parte de lo que tiene que hacer la política y los políticos. No hablar de gusto me parece, eso es algo que me enseñaron en mi casa”.