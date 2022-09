“Nos hizo mucho daño”, la lapidaria frase de Baby Etchecopar acerca de Viviana Canosa

Baby Etchecopar habló acerca de la salida de Vivina Canosa de América Tv y de su propio programa y fue muy crítico con la conductora.

Mirtha Legrand volvió a la televisión luego de un tiempo apartada de la pantalla chica y habló de todo con sus primeros invitados al programa: Baby Etchecopar, Moria Casán, El Puma Rodríguez y Fernando “Pato” Galmarini. Baby Etchecopar habló acerca de la estrepitosa salida de Viviana Canosa de América Tv y de su programa de televisión.

El reconocido conductor de radio y televisión no dudó en ser honesto y lapidario con Viviana cuando Mirtha le preguntó acerca del tema. “Nos hizo mucho daño Canosa”, lanzó filoso Baby, lo que produjo que la Chiqui, asusta como es, indague un poco más en el tema: “¿Por qué decis eso”, fue la pregunta de la conductora. “Porque Canosa, yo tengo años de televisión que si me prohiben algo, que no me pasa, digo perdón en este programa me prohibieron esta nota, no la voy a hacer porque me lo prohibieron, no pegó un portazo jamás”, aclaró el conductor de A24.

“Quedamos todos los que estábamos, yo me acuerdo que estaba en Europa y cuando llegue la gente me puteaba por la calle, me gritaba “anda alcahuete de Massa””, contó el hombre que no entendía lo que estaba pasando y las razones por la que lo puteaban.

“¿Fue un caso de censura?”, quiso saber Legrand, hay que aclarar que Viviana Canosa asegura que se trata de censurar lo que le hicieron, incluso lo aclaró en un vivo que hizo en su cuenta oficial de Instagram. “No, no te aseguro que no”, fue la respuesta que brindó el periodista que contó un caso en particular de un periodista que se quejó de la bajada de línea de un medio. “Ya todos los canales tiene una bajada de línea periodística”, aseguró Etchecopar, que también aprovechó para revelar que unos días antes de la renuncia de Canosa que Daniel Vila los citó para pedirles que bajen un poco con el tema de Sergio Massa.

“Yo le escribí una carta a Canosa que decis yo me solidariso con vos si queres que fue un escrache pero volve a la tele. No dejes el aire”, cerró.